24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Sabiha Gökçen Havalimanı için 2001 yılında bakın ne demiş
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu 2001'de de yatırımlara karşıymış.
24 Nisan 2018 Salı 10:14
Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında yaptığı konuşmada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yapmaya ne gerek var ?Uçak bile inmiyor” dediği görüntüler ortaya çıktı. Oysa Sabiha Gökçen Havalimanı şuan sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en işlek havalimanlarından biri. Havalimanı'nın 2017'deki yolcu sayısı 31 milyon 385 bin 841 kişi.
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