24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Sabiha Gökçen Havalimanı için 2001 yılında bakın ne demiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu 2001'de de yatırımlara karşıymış.

 Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında yaptığı konuşmada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yapmaya ne gerek var ?Uçak bile inmiyor” dediği görüntüler ortaya çıktı. Oysa Sabiha Gökçen Havalimanı şuan sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en işlek havalimanlarından biri. Havalimanı'nın 2017'deki yolcu sayısı 31 milyon 385 bin 841 kişi.
 

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