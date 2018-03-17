17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Spor salonunda omuriliğini böyle kırdı!

Spor salonunda yüksek kiloyla ağırlık çalışan adam omuriliğini kırdı. Korkunç kaza salonda bulunan kamera tarafından böyle kaydedildi.
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