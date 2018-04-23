23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Tık rekoru kırıyor! Herkes Akşener'in bu videosunu paylaşıyor

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için ihtiyacı olan 15 vekil takviyesi CHP tarafından yapıldı. Bu eylem, Meral Akşener'in toplantılarda söylediği "Sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik gubidik işimiz olmayacak" sözlerini akıllara getir
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