19 Nisan 2018 Perşembe4 Şaban 1439
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- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Yunan Mirage 2000 uçağı, Türk F-16'dan böyle kaçtı!
F-16'mızın Ege semalarından Yunan Mirage 2000 uçağı ile yaptığı it dalaşı saniye saniye böyle kaydedildi.
19 Nisan 2018 Perşembe 15:44
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