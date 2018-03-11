Ne demiştik ne oldu!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Başakşehir’de Arda Turan’ı tonla paraya transfer ettiği günlerde bu sütunlarda şöyle yazmıştım: Siz geloii takımda hiç oynamamış kişiye tutup da yarım sezon için 4 milyon, diğer iki sezon için de sekizer milyon avro verirseniz, kendi ayağınıza sıkmış olursunuz... Soyunma odası kuralları böyledir. Bu yaranın beşte birini alıp da iki, üç sezondur takımı sırtlayanlar, artık o atsın deyip ipe un sererler...

Ve Arda yine uf olmuş. Takımda yine yok... Hem de doğru dürüst maç oynamadan... Visca iki sezondur bu takımı sırtına alıp götürmüyor mu? Adebayor o yaşına rağmen takımda en çok çalışan adam değil mi? Emre de o yaşına rağmen çok çalışmıyor mu? Peki, bu üç önemli oyuncu bir sezonda toplam olarak Arda’nın tam sezonda alacağının yarısını ancak mı alıyorlar? O halde işiniz bitmiş demektir. Haaa o çuvalla para döktüğünüz oyuncu tutup her maç iki attırıp, iki de kendisi atarsa, size gelen primler sesinizi kısar. Ama tersi olursa, takım olarak yanıldı demektir.

Alanyaspor zaten iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ancak teknik direktörlük konusunda sıkıntı çekti. Ama bu maçta karşısında Adebayorsuz takım da bulunca rahatladı ve hücuma daha bir güvenli çıktı. Mevlut bitmiş... Epureanu ki, bu takımın vazgeçilmezidir, o da atılınca oh ne güzel oldu.

Şöyle bir bakınız bakalım Elia ve ilk yarı maçlarında üç büyüklerin iflahını kesen Kerim’den ne ses çıkıyor? Arda onların yerine alınmamış mıydı?

Ay az kalsın unutuyordum... Avcı hoca, Arda alınırken, onu Mossoro’nın yerinde düşündüğünü söylemişti. Ne teknik adamlık değil mi ama? Mossoro sizce ne oynuyor şimdilerde?

Bendeniz ASpor’daki Doksan Dakika programımda Arda’nın işi bitirilirken şöyle bir kehanette bulunmuştum: Bu Başakşehirspor kendi ayağına sıkmıştır. Şu anda lideri olduğu ligi dördüncü sırada bitirirse beni hatırlayınız... Şimdi önümüzdeki hafta Beşiktaş’la oynanıyor. Epureanu ve Emre cezaları sebebiyle yoklar. Arda ağabeyimizin sakatlığı nedir? Hele hele Adebayor ne durumdadır? Sizce bizim tahmin doğru çıkar mı?