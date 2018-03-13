Sorun ABD’nin terörü destekleyen politikalarında

Resul Tosun / Star Gazetesi

Askerimiz ÖSO ile birlikte aşılmaz denen Cin Deresi’ni -Cin Deresi Arapça değil Türkçe bir isimdir!- kısa sürede teröristlerden temizledi.

Şimdi teröristlere akıl verenler Afrin’e yeni teröristler gönderdiler, direnmeyi deneyecekler.

Sivil hassasiyetinden dolayı Afrin’deki şehir savaşı biraz vakit alabilir.

Hepsi o kadar.

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Teröristlere akıl verenler azıcık onları düşünseler hepsini geri çekerler. Ama onların kendi çıkarlarından başka düşünceleri olmadığından teröristlerin de elleri mahkum, beyinleri malul olduğundan direnecekler ve tabiatıyla kayıpları artacak.

Akılsız başın ceremesini bu kez de ayaklar değil başlar çekiyor/çekecek, öyle görünüyor.

Tabii ki düşman hiçbir zaman hafife alınmaz/alınamaz ama güneş de balçıkla sıvanamaz.

Teröriste karşı savaşan biri Hakk’ı hukuku savunan eğitimli ve tecrübeli TSK, diğeri kendi vatanını terörden arındırmak isteyen ve canını dişine takmış ÖSO.

Terörist dayanamayacaktır.

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Afrin harekatını bitmiş sayabiliriz.

Strateji nedir orasını bilmiyoruz ama açıklamalardan öyle anlaşılıyor ki ordu, ağırlığınışimdi Münbiç’e kaydırabilir.

Afrin’de şehir savaşı devam ederken Münbiç harekatına da start verilebilir.

Cumhurbaşkanımızın bahsettiği yeni stratejiden ve Dışişleri bakanımızın iki cephede birden harekat yapabiliriz açıklamasından benim anladığım Afrin harekatını JÖH ve PÖHyürütürken ordu ve ÖSO Münbiç harekatını başlatabilir.

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Daha önce de yazdığım gibi bana göre Münbiç’i de şimdiden bitmiş sayabiliriz.

Çıkmam, kalacağım diyen ABD’nin ‘Masada çözelim’ açıklamalarından Münbiç konusunda geri adım attığı anlaşılıyor.

Teröristleri ABD, Münbiç’de de satacak gibi görünüyor.

O yüzden bana göre asıl problem Fırat’ın doğusunda başlayacak.

ABD’nin teröristlerden kurmaya çalıştığı ordu da zaten bu bölgede.

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Türkiye, ‘sınırlarımızda terörist istemiyoruz’ derken elbette ki Fırat’ın doğusunu da kastediyor.

Sınırımızın 600 km'lik bölümü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını verdikleri teröristlerin kontrolünde!

Afrin ve Münbiç’in temizlenmesi yetmiyor, sınırımızın tamamının terör örgütünden temizlenmesi gerekiyor.

İşte problem de burada başlıyor.

Sorun ABD’nin SDG denen terör örgütünden vazgeçmemesi. (Belki Türkiye sınırında bir güvenli bölgeyi de kabul edecek ama teröristi destekleyecek.)

Dahası burada kendisine üsler kurmuş olması ve teröre binlerce tırlık silah ve mühimmatı bu üslerden yapıyor olmasıdır.

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ABD’nin burada direneceği anlaşılıyor.

ABD’nin Afrin’den elini ayağını çektiği ve Münbiç’den de çekileceği gibi Fırat’ın doğusundan da çekilebilmesi için Türkiye’nin kararlılığının yanı sıra Rusya’nın ve İran’ıntavrı etkili olacak.

Rusya ABD’ye karşı Türkiye’nin yanında olacaktır ama İran Türkiye’nin bu kadar başarısına tahammül edebilir mi orasını şimdiden kestiremiyorum.

Özellikle Irak üzerinde ABD ile ortak çıkarları hesaba katıldığında İran’ın tavrı önemli görünüyor.

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Ancakİran, komşusu ve dünyaya açılan kapısı Türkiye ile ilişkilerini bir kalemde silmeyecek/silemeyecek tecrübeye sahip köklü bir devlettir.

Türkiye de askeri harekât devam ederken komşularıyla sürdürdüğü diplomasi trafiğiyle bir sonraki aşamaya zemin hazırlama bağlamında başarılı bir politika izliyor.

Özetle, ben Afrin ve Münbiç’e bitmiş gözüyle bakıyor sonrasını bekliyorum.

Fırat’ın doğusunda da aynı başarı elde edilirse Irak hükümetiyle birlikte Kandil’isöndürmek de kolay olacaktır.

İnşallah.