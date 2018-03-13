Dikkati dağılan, dağılır... Bunu unutmayalım!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Haçlılar Kudüs'e yaklaşırken Fatımi ulemasının "sivrisinek kanı necis mi değil mi" meselesiyle uğraştığı anlatılır...

Fatih İstanbul surlarına dayandığında Bizans seçkinlerinin meleklerin cinsiyetini tartıştıkları rivayetini de bilirsiniz.

Neden her kültürde böyle bir kalıp vardır ve ne anlatılmak istenir?

Cevap açık: Tarihin hareketlendiği zamanlarda "toplumsal dikkat" ve "devlet gözü" hayati önemdedir.

Dikkati dağılan, dağılır.

Esasa odaklanamayan körleşir.

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Dün yazdım...

Suriye'de garip şeyler oluyor, dahası da olacak!

Bunun iki ayağı var...

Birincisi...

Pentagon sahadaki müttefiklerini kullanarak Suriye'deki savaşı (kaosu) derinleştirmek istiyor.

Bunun nedenini soranlara ABD'nin 1991'den beri çizip durduğu "yeni Ortadoğu" haritalarını gösterebilirim. Bu haritaları basit fanteziler saymak, ne büyük gaflet!

İkincisi...

Pentagon, Rusya'yı Şam paravanının arkasından çıkartıp açıkça kavga alanına çekmek istiyor..

Nedenini anlamak için bölgeye veya Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğine bakmak yetmez.

Esas hikâye başka bir coğrafyada; Doğu Avrupa'da.

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Malum, yeni egemenlik hesapları yeryüzünün her köşesini etkilemeye başladı.

Dünya sistemi kökten değişme ihtimalinin sancılarını yaşıyor.

Pasifik ve Ortadoğu çok kritik...

Tabii ki, Batı tam bu hesapları yaparken kalbinden vurulmak istemiyor.

Kalbi neresi?

Avrupa.

NATO komutanı Scaparrotti'nin geçenlerde telaş içinde "ABD'nin Avrupa'daki askeri gücünü 2025'te Rusya'ya kaptıracağını" açıklaması boşuna değildi.

Ukrayna'da bir halt yediler ve ülkenin yarısını Ruslara kaptırdılar.

Acısı içlerinde kaldı.

Şimdi tanklarını Polonya'ya geçirecekleri 60 yıllık köprülerin çökebileceğini; o sırada Rus birliklerinin hızla bütün Polonya'yı işgal edebileceğini falan konuşuyorlar.

O yüzden, Pentagon için şimdilik en akıllı yol Rusya'yı Suriye'de meşgul etmek, horlamak,hırpalamak...

Bu konu Türkiye'yi ve yakın geleceğimizi çok yakından ilgilendiriyor.

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İçerde seçim dönemine giriyoruz.

Tam ortasında yer aldığımız coğrafyanın hali ise böyle!

O halde bir daha tekrarlayayım...

Ülkemiz için bir güvenlik kuşağı oluşturulmasına milletçe topyekûn destek vermeli ve çevremizde olup bitenleri dikkatle ve temkinle izlemeliyiz.