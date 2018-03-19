Kim daha iyi teknik adam?

Kemal Belgin / Milli Gazete

Herkesin bildiği gibi son günlerde, hatta bu sezonun neredeyse tamamında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman konuştukça konuştu. Her kayba bir hakem veya rakip kulpu takmaya çalıştı. Kazandığı zaman da müthiş manevralar yaptı. Buna karşılık Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise göreve geldiği yarı yoldan bu yana hemen hemen ağzını açmadı desek yeridir. Öylesine ki, düne kadar kulübeden uçan adam bile yoktu bu defa saha kenarında...

Teknik adamlardan devam edelim... Öyle yapalım ki bizim yazı bizden önceki yayınların hiçbirine benzemesin... Terim hoca sahaya herkesin beklediği, kime sorsan gözü kapalı sayacağı takımını sürdü sahaya... Hem de bu defa başta Feghouli ve Belhanda olmak üzere, topun arkasına topluca hemen geçebilme stratejisi ile... Ve buna alışık olmayan Gomis bile zaman zaman katıldı. Muslera dışındakiler arasında koca maçta bir kere ortadan derinlik verildi, onda da Giuliano topu Muslera’ya teslim etti.

Aykut hoca tarafı mı? Bir kere sahaya çıkan tertip herkese garip geldi. Henüz istenilen düzeye gelememiş ve sık sık kulübeye çekilen Mehmet Ekici sahadaydı. Bunun yanı sıra uç adamı arkası Giuliano ise sol kenarda. Güya sürpriz oyun kurucu! Pardon unutmadan; en uçta da Fernandao yok yerinde hakem hırpalayıcı Soldado vardı. Futbol takım oyunudur. Yani, şayet ceza ve sakatlık yoksa kadrolar ezberlenmiş şekilde sahaya sürülürler. Maça göre de içeride taktiksel değişiklikler olur.

İşte buradan bakınca Galatasaray hocası sayesinde diyelim koltuğundan düşmedi. Fenerbahçe ise aradaki farkı kapatamadı ve kara kara düşünmeye başladı. Şayet Galatasaray’da Gomis, Belhanda ve Tolga kaleyi rahat görebildikleri durumda toplara etkili vurabilselerdi, maç ne olurda acaba Aykut hoca?

Maçın en iyileri tartışmasız kalecilerdi. Muslera bu defa yüksek toplarda da fena değildi. Bir kaçında da sekenlere iyi kapandı. Volkan ise dört net topa, vuruşlarında etkisizliğinden, iyi uzandı. Nagatomo’nun bir kaleci için büyük tehlike arz eden vuruşunu da iyi çıkardı.

Ve Maicon’un yan direğe vurup dışarı giden şutu maçın en beğenilen anı idi.

Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkı korudu. Siz bu yazıyı okuduğunuzda Başakşehirspor-Beşiktaş maçı da oynanmış olacaktı. O zaman o yazının içine son durumu koyarız.

Bu arada bir ara name yazayım... Fenerbahçe taraftarının bir bölümünün gün içinde Kadıköy sokakları ve mekânlarındaki, kadınlar da dâhil, yaptıkları küfürlü tezahüratlar tam anlamıyla kepazelik, rezillik idi... Yahu statlardan vazgeçtik... Ama o sokaklarda çocuklar, ev kadınları da oturuyor. Utanmazlar! Hepsi bende kayıtlıdır haaa...