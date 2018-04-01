01 Nisan 2018 Pazar15 Recep 1439
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  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
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Altını çizdiğim satırlar-24

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Haşmet Babaoğlu

Biliyorum, diyordu. Yine kitaplara gömüleceksin, sayfalarında ikimize rastlama ihtimalinin peşinden giderek deli gibi kitap okuyacaksın ve bu sana iyi gelecek. (BARIŞ BIÇAKÇI /Seyrek Yağmur)

***
Eski huzursuzluklarım nereye kayboluyor, nerede saklanıyorlardı peki? Öylesine sakindim ki, hiç var olmamış gibiydim. (ANDRE GIDE /Ayrı Yol)
***
Yusuf, ben seni, sevmiş ve sevecek bütün kalplerin sırrına ortak olarak sevdim. (NAZAN BEKİROĞLU /Yusuf İle Züleyha)
***
Hiçbir şey için 'benimdir' deme!
Sadece de ki, 'yanımdadır!' Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgi, ne hayat, ne huzur, hatta ne keder, ne ölüm senin olamaz, daima senin kalamaz (D.H.LAWRENCE / Tüylü Yılan)
***
Kimseyi istemiyorsun yanında ama durup durup da yalnızlıktan şikayet edesin geliyor. Bir şeyden şikayet edebilmek için bile insan lazım. (MAHİR ÜNSAL ERİŞ /Olduğu Kadar Güzeldik)
***
Uyurken köpekler kurtlara benzerler (L.F.CELINE /Gecenin Sonuna Yolculuk)
***
Bir bedeni yoklayıp tutulabilir yapan şeyin ses olduğunu hiç düşündün mü? Görme duyusu, hatta dokunma duyusu bile bir şey kanıtlayamaz varlığı hakkında; hepsi bir sanrı olabilir. Ama ses rengi gerçektir. (CARMELA FRATANTONIO / Sevgili Richard Gere)
***
Kendi kendime dedim ki, şu hayatta iki tür düşkünlük var. Topluma uyum sağlamak için hiçbir şey yapmamak ya da bunun için her şeyi yapmak. (H.F.BLANC / Üç Atış Yirmi Beş)
***
Sevilmez olmak, görünmez olmaktır. (MARGUERITE YOURCENAR / Ateşler)
***
Hayat denilen yolculuk gitmekten değil, dönmekten ibaretmiş. (NERMİNYILDIRIM / Saklı Bahçeler Haritası)
***
Dünya şu veya bu konuda dahi oldukları iddia edilen insanlarla dolu...
Oysa bu insanların dikkate değer tek yanları hayatlarını örgütlemedeki müthiş beceriksizlikleri. (KAZUO ISHIGURO / Avunamayanlar)
***
Ne çok ister insan büyük kederlerin ardından ölüp gitmeyi de, başaramaz. Ruh, başına kara bir hale takarak göğe yükselmek için çırpınır ama vücut dünyalıdır; yer içer, yaşar. (AYFER TUNÇ /Aziz Bey Hadisesi)

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