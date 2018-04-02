Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İktidar partisine mensup siyasetçiler bu sefer de ekonomik gidişat nedeniyle birbirlerine düşmüş durumdalar.

Bir grup diğerinin “ekonominin kötüye gittiğini” sandığını söylüyor, suçlanan grupsa kendilerini suçlayanların “ekonominin iyiye gittiğini” zannettiklerini ileri sürüyor.

Tarafsız bir gözle bakınca iktidar partisi içindeki bu ikilem hemen dikkat çekiyor. Ekonominin gidişatından kuşku duyanlar iş adamlarını, “Aman dövizle borçlanmayın” diye uyarma ihtiyacını duyuyor.

Ekonomik gidişattan memnun olanlar ise yüzde 7,5’luk büyüme hızı yakalandığını ileri sürerek gidişatın kötü olduğunu sananların ve bunu yayanların affedilmeyeceğini ifade ediyorlar.

İktidar partisi içindeki bu savaşta kim haklı, kim haksız?

Buna bizden çok kendilerinin karar vermesi gerekir.

Peki, ekonominin gidişatı nasıl?

Gerçekten “iyiye mi gidiyor” yoksa “baş aşağı gitme eğilimi içine mi” girilmiş?

Biz iktidar partisi içinde yaşanmakta olan “ağız dalaşına” karışmadan çarşıya pazara bakıyoruz.

Esnafın arasına dalıyoruz.

Hani bir zamanlar “orta direk” diye baş tacı edilen esnafın arasına karışıyoruz.

Hangi kapıyı çalsak durgunluktan söz ediliyor.

Hangi kapıyı çalsak kullandıkları ham maddelerin fiyatının her gün arttığını ama kendilerinin aynı oranda zam yapamadıklarını söylüyorlar.

“Ciromuz geçen ay ile aynı ama kazancımız da aynı yani kâr oranımız düşüyor” diyorlar!

Bu güne kadar böylesine bir durum ile karşı karşıya kalmadıklarını dile getiriyorlar. Esnafla yaptığımız sohbetlerin ardından iktidar partisi içinde ekonominin gidişatı ile ilgili olarak yaşanan tartışmada kimin haklı kimin haksız olduğu konusunda kararı sizlere bırakıyoruz.

Ekonomiye aklı birazcık olsun erenlerin dövizdeki artış nedeniyle ciddi kaygılar taşıdıklarını biliyoruz.

Ekonomiye bizim gibi aklı fazla basmayanların ise döviz kurlarındaki inmeleri çıkmaları çok ciddiye almamaya çalıştıklarını görüyoruz.

Ve de aklımız ekonominin gidişatının kötü gittiğini sanan ve bunu yayanların affedilmeyeceği ile ilgili beyana takılıyor.

Sahi onlara ne yapacaklar acaba?

Mesela onları görevden almayı falan düşünürler mi? Sonucu öğrenmek için biraz daha beklemek gerekiyor galiba.