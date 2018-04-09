Forvetsiz Beşiktaş’ın marifeti!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, ne yazık ki, Cenk’i kaybettikten sonra Quaresma’sız da kalınca ön blokta adeta tek kişilik takım olarak karşımıza çıkıyor. Yani sadece, o da zaman zaman Babel’le...

Açalım... Göztepe gibi bu sezonun iyilerinden bir ekibe karşı alınmış 5 gollü bir galibiyet aslında orta alan ve savunmanın eseridir. Göztepe ise deplasman maçı olarak bakmadığı oyunu böyle kaybedebilirdi zaten. Ancak İzmir takımı zaman zaman girdiği pozisyonları tabelaya yazdırabilseydi, tuhaf skorla karşılaşabilirdik. Tamam, Beşiktaş da gol kaçırdı ama, skor açılmadan yakalanma ev sahipleri için hep sıkıntı olmuştur.

Evet, Beşiktaş takımında en önde, yani eski tabirle santrfor dediğimiz yerde ve görevde adeta bir sopa durmaktadır. O sopa ancak ve ancak duvar olabildiği pozisyonlarda topuk pası ile savunma arkasına top bırakır ya da rakip uyursa çıkar kafa vurabilir. Onun adı da Negredo’dur. Aynı Beşiktaş’ın bir de Lens diye bir göbekli, şişmiş bir kanat adamı vardır. Fenerbahçe bu oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmayarak, bana göre, son 20 yıldaki en doğru transfer hamlesini yapmıştı. Ama aynı Beşiktaş, üstüne üstelik bonservisine de 4 milyon avro vererek bu oyuncuyu temelli aldı. Buradan bakınca Beşiktaş takımı 70’li dakikalara kadar dokuz kişi ile oynadı diyebiliriz.

Laril ve Mustafa Pektemek oyuna girdikten sonra Beşiktaş takımı on bir kişi oldu ve üç dakikada iki gol atıp rahatlayarak maçı kazandı. Ben bu oyunda Caner’in oyundan alınışına pek anlam veremedim. Acaba Şenol hoca yarınlardaki maçları düşünerek mi bu değişikliği yaptı, bilemiyorum. Negredo sopası ile Lens uyur gezeri çıktıktan sonra Göztepe savunması bir hayli genişledi ve dikine inceldi ki, merakım odur, gelecek maçta bu iki oyuncu takımda yer alacaklar mı?

Yazımın sonlarına bir özel durumu de ekleme isterim. Hani bir gün geç yazıyoruz ama, kimsenin değinmediği noktalara da değinmek dikkatini gösteriyoruz. Buradan bu Talisca’ya bir tavsiyem var. Kendini sakatlamak için bir oyuncu ancak bu kadar inatçı olabilir. Olmadık ikililere giriyor.

Bir de şu Tosiç’ten kısaca bahsedeyim. Beşiktaş’a geldiğinde ve de ilk günlerinde anlı şanlı spor medyası neler yazmıştı neler. Bendeniz de tek başına bu oyuncunun en iyi transferlerden biri olduğunu yazmıştım. Ne dersiniz?

Şimdi Quaresma dönüyor... Bir de şu Larin attığı ustaca golden sonra takıma girse...