Bilgi pıtırcığı

Engin Ardıç / Sabah

Kemal Kılıçdaroğlu körkütük cahil bir adamdır.

Olabilir, Elazığ Ticaret Lisesi mezunu olmak ayıp değildir, insan sonradan kendini geliştirir.

En azından günün birinde "büyük bir siyasi partinin başına kumpasla geçirilebileceğini" öngörür, birşeyler okur öğrenir. Yaya kalmamak, ele güne madara olmamak için.

James Joyce okusun demiyoruz, Türkiye tarihini okusun yeter.

Fetöcü Can Dündar bu adamı pazarlamak amacıyla bir söyleşi yapmıştı, orada en son okuduğu kitabın İnce Memed romanı olduğu ortaya çıkmıştı...

Böylece Can Dündar, adamı parlatayım derken ona esaslı bir kazık atmış oluyordu.

Belki de İnce Memed'in "kendi gazetesinin ve CHP'nin ortalama kültür seviyesine uygun ve yeterli olacağını" düşünmüştü, kimbilir?

***

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün, ölümünden iki yıl sonra kurulan Köy Enstitüleri'ni "kurarak işebaşladığını" söylemeye utanmamıştı.

Atatürk'e, ölümünden bir yıl sonra, 1939'da "zeytin kanunu" çıkarttırmakta da bir sakınca görmemişti.

Parvus Efendi namıyla maruf Alman casusu Alexander Israel Helphand'ı da "Türk büyüğü" sanıyor, belki onun Tatyos Efendi ya da Yorgo Bacanos gibi birisi olduğunu düşünüyordu...

Kılıçdaroğlu şimdi de "her yerde cumhuriyet kuruldu Atatürk'ten sonra" demiş.

Bir bakalım, kim nerede ne cumhuriyeti kurmuş Atatürk'ten sonra?

İngiltere'de kurulmamış, o hep krallık.

(Tövbe, 1648'de cumhuriyet var ama Cromwell'in Atatürk'ten esinlendiğini Kılıçdaroğlu bile söyleyemez.) Fransa zaten cumhuriyet, 1871'den beri, onlar da doğmasına daha on yıl bulunan Atatürk'ten esinlenmiş olamazlar...

ABD desen, taa 1776...

Bizde padişah, ikinci de değil, Birinci Abdülhamid...

Almanya'da, evet kurulmuş, Avusturya'da da kurulmuş, Çekoslovakya'da da kurulmuş ama 1918'de, hani Atatürk'ün gazi tekneye binip "geldikleri gibi giderler" dediği aynı günlerde... Türkiye Cumhuriyeti'ne daha beş sene var...

Sovyetler desen, daha 1917'de...

Buna karşılık Macaristan'da kurulmamış, Romanya'da kurulmamış, Yugoslavya'da kurulmamış.

Hollanda'da yok, Danimarka'da yok, İsveç'te yok, Norveç'te yok.

Haaa! Kılıçdaroğlu "mazlum milletleri" kastediyor.

Müslümanlar.

Hindistan'da 1947, Suriye'de 1946, Mısır'da 1952, Irak'ta 1958, Tunus'ta 1957, Cezayir'de 1962, Libya'da 1969... İran'da taa 1979... Evet, Atatürk'ten epey sonra!

Buna karşılık Fas'ta yok, Suudi Arabistan'da yok, Ürdün'de yok. Körfez'de yok.

Yani pek öyle "her yerde" kurulmamış Atatürk'ten sonra.

Ufak atacaksın ki civcivler de yesinler.