Halk tarafından sürgüne gönderildi!

Alman Konsolosluğu bahçesinde ‘Alman Devlet Nişanı’nı göğsüne takmaya koşarak giden Alman sermayeli medya patronu şöyle buyurmuş: ‘Gemiyi sahile yanaştırdım…’

Sen gemiyi sahile fala yanaştırmadın, gemiyi halkının seni veto etmesi sonucu sahilde bırakıp gitmek zorunda kaldın… Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu ve 40 yıllık suç ve günahların sonucu, halkın seni ve malzemelerini veto ederek, yayın organlarını almayarak-izlemeyerek- güvenmeyerek seni ‘veto etti’ ve Alman malı olduğunu her dakika daha da net idrak ederek ‘seni sürgüne gönderdi’!

SEVGİLİ DOSTLARIM, ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR SON VERMESİN; HALK TARAFINDAN SÜRGÜNE GÖNDERİLMEK! BU ÜLKENİN HALKI, TÜRK MİLLETİ, YANİ BU HAVAYI SOLUYAN BİZLER, BU MALZEME GİBİ ‘BİZDEN’ OLMAYANLARA ÇOK SABREDERİZ AMA SONUNDA MUTLAKA AMA MUTLAKA DOĞRU ADIMI HER ZAMAN ATARIZ!

RÖPORTAJ VERMİŞ: ‘LONDRA’YA GİDECEĞİM’ DEMİŞ… Git, şimdi Londra’da YAŞA! BUNA YAŞAMAK DERSEN! İTİBARSIZ, ONURSUZ VE 40 YILDIR BU ÜLKEYE YAPTIĞIN HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜN GÜNAHIYLA!

ÖNEMLİ NOT 1: 28 Şubat başta olmak üzere, Bodrum’daki FETÖ davası dahil bu adam ve yanındakilerin bu ülkeye yaptıklarının hesabını vermelerini bir vatandaş olarak sabırla bekliyorum, inşallah o günleri de göreceğiz! BU ÜLKEDE 40 YILDIR ÇEKİLEN ACILARDA, DARBE-DEVALÜASYON DÖNGÜLERİNDE, DAĞILAN AİLELERDE, ÜNİVERSİTE KAPILARINDA HAYALLERİ BİTEN KIZLARIMIZIN GEÇMİŞİNDE, KAYBOLAN YILLARIMIZDA BU ADAM VE YANINDAKİ MALZEMELERİN İŞBİRLİĞİ VAR! UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN!

ÖNEMLİ NOT 2: ‘TÜRKİYE’NİN TAHRİR MEYDANI NERESİ OLACAK’ YAZISINI GEZİ OLAYLARI BAŞLAMADAN ÖNCE YAZANLARI DA UNUTMAYIN!

‘Macron sandık, Micron çıktı’!

Fransızlar sosyal medyada Macron ile ilgili çok ilginç tespitler yapıyorlar. İçlerinden en güzelini paylaşıyorum. Bir üniversite öğrencisi, ‘PKK’ya ve türevlerine sahip çıkmaya çalışırken Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a çarparak dağılan Macron’ için şöyle yazmış; ‘…Macron sandık Micron çıktı…’

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MACRON MU YOKSA MİCRON MU!