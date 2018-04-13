Fenerbahçe’de bu kaçıncı tarih yaralaması?

Kemal Belgin / Milli Gazete

Değerli okurlar; özellikle de bazı yazımlarımdan dolayı eleştiride bulunan Fenerbahçeliler... Bence sizler önce kulübünüzün tarihini perişan edenlere tepki göstermelisiniz. Çünkü Fenerbahçe bugünlerde kuruluşunun 117. yılını kutluyor. Yani Cumhuriyet’ten eski...

Şimdi açalım. Geçen hafta kulübün müze salonlarından (galiba) Fenerbahçe Tarihi adlı bir kitabın lansmanı yapıldı. Aziz Yıldırım başta olmak üzere bazı yöneticiler, eski futbolcular, alt yapı sorumluları ve kitabın yazarı hazır bulundular. Birlikte fotoğraf çektirdiler. Bendeniz de bu kitabı yazan kişinin bundan altı-yedi yıl önce Yapı Kredi Yayınları için yazdığı Fenerbahçe tarihini aklıma getirdim. O kitabını da incelerken daha 20. sayfasında bir o kadar yanlış bulunca da bizim rahmetli dünüre kitabı hemen iade ettim.

Evet, koca Fenerbahçe 117 yıllık tarihini bir kere de koca kulüp olarak bu kişiye yazdırmış. Üstüne üstelik de kulübün müze müdürü, tarihçi uzmanı ve de müze yetkilileri de tanıtımda gururla fotoğraf verdiler birlikte... Bendeniz de, merak bu ya, kitabı bulup inceledim. Bu defa tamamını haaa. 600 küsur sayfa... Ve de 30 adet net tarihi yanlış buldum. Bu arada altı yazılmamış, yani kimlerin bulunduğu meçhul olan fotoğrafları saymıyorum haaa... Bu bir büyük ayıptır. Hadi bundan önceki bir bankanın yayını idi. Ama bu defa ki Fenerbahçe Kulübü’nün ta kendisinin işidir. Kulübünüzün tarihini bu kadar biliyorsanız, size yazıklar olsun demekten başkaca bir şey yapamam...

Bakınız size de bir iki satır yazayım bu yanlışlar furyasından... 104. sayfada diyor ki: “Ahmet Erol sağ kanattan fırtına gibi inen, sert bir oyuncu idi...” Oysa aynı kişi Fenerbahçe’nin sol beki ve zaman zaman ihtiyaç olduğunda sol içi idi... 115. sayfada Manchester City maçında B. Fikret’in (Arıcan) soyunma odasına girip Molnar’a Can Bartu’yu çıkartmaması konusunda baskı yaptığı yer alıyor. Destur! Soyunma odasında, umumi kaptan olarak bulunan K. Fikret’tir (Kırcan) o müdahaleyi yapan... 141. sayfada fırtına sağ açık Niyazi Sel diye tanıtılan kişi aslında sağ iç Mehmet Reşat Nayir’dir. 212. sayfadaki kişi Oscar Hold’dur... Hele hele rahmetli Serkan Acar’ın renkli fotosunun yanındaki siyah beyaz foto da gençliği olarak verilmiştir sanırım, o da Timuçin’dir. Ah ah ah, 273. sayfadaki fotoğrafta Osman ve Tuncay’ın yanındaki futbolcu Fuat Saner değil, iki beki de oynayan Özcan Köksoy’dur... Bu kadar yeter şimdilik...

Haaa aklıma bir şey geldi... Bugün Fenerbahçe başkanlığa aday ikinci isim eski yönetici Ali Koç’tur... Kendilerinin başkanlığındaki 1907 Derneği de Asr-ı Fener’i yayınlamıştı. Ve de 2500 avroya da satılmıştı bu kitap... Bu kitapta da tam 41 tarihi hata vardır...

Fenerbahçe’nin haline bakınız! Tarihi bilmeyen kişiler başkan, onlarla görev paylaşanlar da aynı kendileri gibi... Bu iki kitabın benimle tartışmasına, incelemesine girişecek delikanlı arayıp duruyorum... Televizyona gelemezler de, kahvehanede bile tartışırım ben...