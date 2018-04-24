Quaresma’nın sırtında...

Kemal Belgin / Milli Gazete

Beşiktaş’ın bazen kendi kendine, bazen rakiplerince kafası bozulan, sigortası atan Portekizli yıldızı Quaresma en son aldığı beş maçlık cezadan müthiş bir dönüş yaptı. Aslında bu kadar uzun süre maç oynamamış futbolcunun yeniden eski kıvamına gelmesi bir hayli zordur. Demek ki Q7 bu süreci, belki de, bir psikolog tarafından destek alarak geçirdi. Ya da çok inandığı birilerinin nasihat dersleri ile...

Yazıya neden mi böyle başladım? Beşiktaş’ın, kupa maçından kalan arızası bu maçta kendini gösterebilirdi. Ayrıca Babel yürüyor, Negredosopalık görevine devam ediyor, Talisca kaptırdığı toplarla rakibe kontra izni veriyor, Özhan dolaşıyordu. Medel ayakta kalırken arka dörtlü de ona destek verebiliyordu. Ve Quaresma adeta ki, günümüz futbolu ile pek bağdaşmaz, klasını sahaya yansıtıp takımının lokomotifliğini üstlenmişti. Her iki ön kanatta da alıyor, veriyor, orta çekiyordu. Hele hele Gökhan Gönül arkasına yerleşince daha da etkili olmaya başlamıştı.

Rakip Malatyaspor ise çok da fazla kapanmadan ciddi kontralar oluşturuyordu. Ancak çok takımımızda olduğu gibi son pasların tercih yanlışları veya tek başına hareket etme inatları pozisyon sıkıntısı sunuyordu. Ve de Negredo kaza golünü atıp da Beşiktaş öne geçince maç farkı gider sandık. Ama öyle olmadı ve savunmanın hatasına bu defa Fabri de katılınca tabela eşitleniverdi.

Şimdi maçın kaderi üzerinde etkili olan oyuncu değişikliklerine bakalım... Caner ciddi şekilde sakatlanıp çıkınca Gökhan sağ kanada, Adriano ise asıl yeri sola geçti. Bu bir ateşleme şansı sundu. Oğuzhan’ın çıkıp da yerine Tolgay’ın girişi de rakibin üzerine daha fazla net pas ve adam eksilterek gidişi sağladı. Günün etkisizlerinden Babel de yerini Lens’e bırakınca ön tarafta aktivite fazlalaştı.

Ve maç biterken Talisca da koşarak gelmenin verdiği avantajla harika bir kafa golü attı. Maç şimdi bitiyordu. Ve bitime az bir zaman kala bu golden az önce Talisca’nın ekmeğine mani olan Quaresma yapısına uygun yerden attığı frikikle maçın adamı tacını kafasına taktı.

Ve sanki ligin finaline doğru Galatasaray’dan sonra Beşiktaş da hayati randevunun biletini kaptı.