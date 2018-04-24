Resul Tosun / Star Gazetesi

Siyasi partiler iktidar olmak için kurulur ve faaliyet gösterirler.

Genel başkanları da icranın başına geçmeye tek adaydır.

Tek başına iktidar olamayacağını gören parti bir başka parti ile ittifak kurar, bunu da tıpkı cumhur ittifakında olduğu gibi şeffaf bir şekilde ilan eder. Parti yönetimi de vekilleri de teşkilatları da mensupları da seçmen de bunu bilir.

Artık bunun yasal alt yapısı da hazır olduğuna göre kendinde iktidar gücü görmeyen partinin tutacağı yol budur.

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Sözcülerine bakılırsa, CHP iktidara aday bir parti. Genel başkanı da icranın başına geçmeye tek aday. Üstelik de iddialı. Ama cumhurbaşkanlığına aday olmayı göze alamıyor. Hadi bu noktada partisinin gücünü görüyor ve mantıklı davranıyor diyelim.

Peki, aylar önce ilan edilen cumhur ittifakını gördüğü halde neden şimdiye kadar bir ittifak kurmakta gecikti?!

Seçime 60 gün kalmış hâlâ CHP’nin adayı belli değil.

Cumhur ittifakının erken seçim kararı ile hazırlıksız yakalandı.

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Erken seçim kararına karşı attığı adım 15 milletvekilini İP’e göndermek oldu. Tıpkı partisinin en yetkili isimlerinin bile haberi olmadan genel başkanın Ekmeleddin İhsanoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği gibi.

Garip olan, CHP 15 milletvekilini istifa ettirmekten çok mutlu görünüyor. Demokrasiyi kurtarıyorlarmış.

Demokrasi ayıbı olan vekil pazarı kurarak demokrasiyi kurtarıyor CHP!

CHP içindeki solcular haklı olarak diğer sol partilere de 20’şer vekil isteriz ironisini yaptılar.

Öyle ya İP seçime katılamayınca demokrasi yara alacaksa, CHP gibi kendisini sol cenahta tanımlayan bir parti seçimlere katılamayan diğer sol partilere de 20’şer vekil vererekdemokrasiyi kurtarabilir!

Tabi vekil transferinin sadece İP’e yapılması bu iki partinin aynı merkezden sufle aldığıanlamına gelmiyorsa!

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CHP, İP ile ittifak kurabilir hiçbir sakınca ve engel yok. Hatta İP genel bakanını aday dagösterebilir onda da sakınca yok.

CHP’nin İP’e 15 vekili güle oynaya göndermesi bir ittifak halidir, ama kirli bir ittifaktıraçıkça hülle yapılmaktadır.

Bu karar CHP tabanını ne kadar memnun eder orasını bilmiyorum.

Ama kamuoyunda CHP’nin uzaktan kumandalı bir parti olduğu ve siyaset mühendisliğine rıza gösterdiği iddiasını teyit eden bir adımdır.

Bana göre de, Pennsylvania’da çanak yalayanlarla eşzamanlı kiraz mevsiminden dem vuran CHP, vekil pazarı kurarak siyaset mühendisliğine teslim olmuştur.

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Özetle, CHP’nin İP’e 15 vekil göndermesinin manası Erdoğan’ın birinci turda seçilmesiniengelleme hamlesi demektir.

İP grup kurduğu için genel başkanını rahatlıkla aday gösterecek, tabii ki CHP de bir aday gösterecek.

Böylece Erdoğan’ın birinci turda seçilmesini engellerlerse ikinci turda güç birliği yapacaklar. Hangisi ikinci tura kalırsa onu desteklemekte birleşecekler.

Yani hedef emperyalizmin hedefindeki Erdoğan’ı düşürüp güçlü Türkiye’den rahatsız olanları rahatlatmak.

İttifak kurmayıp hülle yapmalarından bu anlaşılıyor.

CHP’nin SP ile dünkü temasında, 11. Cumhurbaşkanının da bu oyunda rol alacağı izlenimine yol açacak açıklamalar yapıldı. Bu kirli oyunun bir parçası olmaz inşallah!