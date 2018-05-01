01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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Böyle derbiye can kurban!

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Kemal Belgin

Maçın taraflarının doğrularını, yanlışlarını yazmadan önce bu derbinin ne zamandan beridir özlemini çektiğimiz bir mücadele halinde geçmesi, zaman zaman futbolla dolması sevindiricidir. Hele hele şampiyonluk yolunda ince hesapların yapıldığı bir dönemde bu kadar futbol oynamaya hevesli olmak, maçı kazanma adına hamleler yapmak da umarım yarınlar için örnek alınır.

Galatasaray, yani maçın galibi, inanılmaz bir tempo ve hırsla neredeyse maçın tamamında sahanın her yerinde var olma savaşı verdi. Sadece iki pozisyonda açık düştü ama onlarda da önce Negredo, sonra da Babel maçın kaderini değiştirecek vuruş ve akılcılık gösteremediler. Savunmadan Nagatomo ki, ilk golün pasını verdi, sakatlanana kadar Mariano, sonra Linnes sürekli atak hazırlığı içindeydiler. Orta alan, Belhanda yine kötü oynamasına rağmen aktif, hazırlayıcı, ayna zamanda karşılayıcı rollerinin başarıyla yaptılar. Hatta Fernando gol bile attı. Ön taraf ise yer değiştirmede hareketli idi. Rodrigues de harika bir gol attı. Kaleci Muslera mı? Yanına Taffarel gibi bir hazırlayıcı da gelince dünyanın en iyilerinden biri olduğunu bir kere daha kanıtladı.

Beşiktaş kaybetti. Tamam ama yine pas yapmaya gayretli, çalışmada eksik olmayan takımdı. Ne var ki Negredo gibi bir sopa uç adamı ve formdan düşen Babel yüzünden rakip alana geçildiğinde etkili değildi. Galatasaray’a oranla pres yapmakta neredeyse yarı yarıya zayıf kaldı. Medel ve Tolgay, Talisca alış verişi sevmediğinden kazandıkları topları serviste tam adamına verememek sıkıntısı çektiler. Bu Talisca ne zaman ki dripling atarak kalabalığın içine dalıyor, işte o zaman rakipler Beşiktaş’a kontra tehlike taşıyabiliyorlar. Quaresma ise çalışkan ama kendisine alınmış önlemler karşısında çaresiz kalan bir yıldız idi. Yine de önde Beşiktaş’ın rakibi en çok korkutan adamı idi.    

Skor tabelasına bakınca Galatasaray kesinlikle önde ama Beşiktaş bu maçta hiç de kenara atılacak bir top oynamadı. Hele hele sopa Negredo ile Babel maçın en kritik anlarında o pozisyonları yemeselerdi acaba maç nasıl biterdi?

En son mu? Galatasaray üç puan önde girdi son üç haftaya... Arkasındaki en yakın rakip Başakşehirspor... Sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş geliyor... Bu tablodan sonra şunu söyleyebilirim: Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı bitmiştir. Diğer üçünden hangisi mi olur? Bilmek çok zor...

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