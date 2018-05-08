NATO'nun meşhur bir tatbikatı vardır: Display Determination.
Hâlâ sürüyor mu, emin değilim. Bir zamanlar gazetelerimiz Ege sularında yapılan bu tatbikata çok geniş yer verirdi.
Adı da "Kararlılık Gösterisi" diye Türkçeye çevrilirdi.
Anlamlı bir ifadedir...
Neden?
Çünkü tuttuğun yer ve duruşun konusunda kararlıysan, bunu dosta düşmana göstermengerekir. (NATO ve ABD neye kararlı olduğunu 1992'de bu tatbikatta uçak gemisi Saratoga'danbizim Muavenet zırhlısına "yanlışlıkla" iki füze göndererek göstermişti ve duruma uyanamamıştık ama o ayrı konu!) Diyeceğim şey şu...
24 Haziran seçimlerinin çok önemli bir yönü Türkiye'nin iyiliğine düşman Batılı kurumlara, kafası karışık Avrupalı siyasetçilere, Fetöcü askerleri pohpohlamayı sürdüren NATO karargâhına, bize hâlâ aba altından sopa göstermeye çalışan lafta müttefiklerine karşı bir "kararlılık gösterisi" niteliği taşımasıdır.
Hepsi bu gerçeği iyi biliyor.
O yüzden gözleri sürekli üzerimizde; elleri içimizde...
Bir yorgunluk belirtisi arıyorlar.
Bağımsız Türkiye arayışımızdan vazgeçebilir miyiz; bunu ölesiye merak ediyorlar.
Etki ajanlarının bu yöndeki çalışmaları fosladığında moralleri bozuluyor; öfkeye kapılıyorlar.
The Times'ın bizim medyaya da yansıyan başyazısı da bu öfkenin ürünü. Yazıya sadece içindeki "Erdoğan rakiplerini eze eze yenecek" cümlesinden kalkarak yaklaşmak pek doğru iş değil. Çünkü yazıyı kaleme alanın esas meselesi seçimlerin adil ve demokrat olmadığı duygusu yaratmak ve bu noktayı Avrupa medyasında daha güçlü biçimde tartışmaya açmak. Asıl o noktaya bakmalıyız.
Üzerimize böyle geliyorlar, gelecekler.
Ama millet kararlılığını sergilediği sürece bu yazıların hepsi ve elbette bu bakış açısı birer birer sönüp unutulacak, şüpheniz olmasın!
08 Mayıs 2018 Salı23 Şaban 1439
- Akşener'in yanında dikkat çeken isimAselsan'dan F-35 açıklaması! Program çöker'Hadi yapın da görelim' demişti! Putin'e yerli canavarPolis harekete geçti! Interpol bu çetenin peşindeMeteorolojiden sel uyarısı!Araç sahipleri dikkat! Trafikte yeni dönem sinyaliTrump: İran kararımı Beyaz Saray'da açıklayacağımİşte Günün Gazete manşetleriKilolarca altın ve 500 bin TL para takıldıSuriye'de Rus savaş helikopteri düştü
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:05 Güneş 05:47 Öğle 13:07 İkindi 16:59 Akşam 20:14 Yatsı 21:49
- 16°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 11°C Ankara
- 16°C Antalya
- 16°C Artvin
- 13°C Aydın
- 15°C Balıkesir
- BIST: 100.866 -1.69
- Altın: 180,351 0.96
- Dolar: 4,2564 0.83
- Euro: 5,0789 0.55
Kararlılık gösterisi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı
- Bu yorgancı koruma altında
- Her gece mezarlıkta ağlayan kızla konuştu!
- 15 yaşındaki kayıp kız öyle bir yerde bulundu ki!
- Engelli kadına şiddet! Bacaklarını kırdılar
- Rengini belli etti! İşte oyunu vereceği isim
- Rumeysa öğretmene ikinci şok!
- Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü
- İş adamı cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı
- Kritik uyarı! Önümüzdeki 5 gün hazırlıklı olun
- Yok artık! Üniversite sistemiyle para basmışlar
- Ünlü sanatçının nikah şahidi oldu
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.