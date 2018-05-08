Her şey değişir... CHP değişmez-1

Aziz Üstel / Star

Kendimizi bildik bileli, hiç değişmeden ayakta durmakta Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet tarihinin her kırılma noktasında CHP öyle ya da böyle başroldeydi. CHP'nin bütün devrimlere öncülük ettiği de doğrudur ancak Kurtuluş Savaşı'nda birlikte hareket ettiği Türk toplumunun farklı renklerini tek bir renge dönüştürmek istedi. Dahası bunu zor kullanarak yaptı! Ve bu toplumu zorla değiştirme düşüncesi bir türlü yakasından düşmedi. Sadece 1973-1980 yılları arasında değişik bir yol izlemeye soyundu ancak kendi kurduğu statükocu devlet yapısı izin vermedi...

CHP eli kulağında, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. Çünkü 1950'den bu yana, kazandığı bir tek seçim yok; 1973 ve 1977 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmasının nedeniyse Bülent Ecevit'ti. Millet onu sevmişti; nitekim yıllar sonra Ecevit'in eşiyle birlikte kurduğu DSP de birinci parti olarak çıkacaktı seçimlerden.

Kılıçdaroğlu Kemal Bey sür-git iktidara gelmekten söz ediyor. Ama iktidara gelirse ne yapacağını söylemiyor, söyleyemiyor çünkü henüz somut herhangi bir şey oluşmuş değil kafasında. "Herhangi bir siyaset, bir düşünce ya da yepyeni bir zihniyet geliştirmek yerine iktidara gelmek!" (Prof. Dr. Ömer Çaha)

Bu arada kimi CHP'li milletvekilleri, örneğin Nur Serter Cumhurbaşkanı'nın soyuyla sopuyla, diplomasıyla ilgileniyor ve şu anda siyaset yapan herkesten çok daha fazla faşizmden çekmiş, hapis yatmış Tayyip Bey'e "faşist!!" diyebiliyor. Dahası bu ülkeye de ülke insanına da güvenmediğini söylüyor:

"Bu ülkeye, bu topluma güvenmiyorum... korkuyorum, endişeliyim.. Türkiye'nin tüm bariyerlerinin kalkmasıyla Cumhuriyetin Türkiyesi olmaktan İslami bir ülke hüviyetine bürünmüş... O yüzden laikliği korumak için tedbir almak doğaldır..." (Murat ErdinCHP Nasıl Kazanır? S11)

Halkın oylarıyla seçilmiş birinin kendi milletine güvenmemesinin anlamı ne ola acaba?! Kendi milletinin önüne bariyerler yani duvarlar çekilmesini isteyen kafa CHP'ye egemen oldukça Kılıçdaroğlu partisi nasıl iktidara gelecek?

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Hep birlikte göreceğiz millet önüne duvarlar çekilmesini isteyenlerden yana mı olacak, yoksa onları bir başlarına bırakıp yoluna devam mı edecek?

(Yarın: Şu halk denen şey ne kadar cahil birader?!)