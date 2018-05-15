Sen çok ama çok yaşa Ardan kardeşim

Aziz Üstel / Star

Beyefendi olmak kolay değildir; zanaatların en zorudur belki de. Hele de insanın sinirlerinin her gün törpülendiği bu meslekte. Sevgili Ardan Zentürk tanıdığım günden bu yana beyefendiliğinden hiç ödün vermedi, kimsenin adamı olmadı. Bu gün Kanal 24'ün izlenmesinin en büyük nedenidir; seyirci hem ona güvenir hem de gerçek bir beyefendiyi izlediği için de keyif duyar... İnşallah daha nice yıllar onu zevkle izleyeceğiz. Çok geçmiş olsun kardeşim.

Bu vesileyle hayatta sevdiklerinize sevildiğini hissettirmek için çok geç kalmamanın önemine değineceğim... Malum geçtiğimiz pazar Anneler Günü'ydü. Biraz geç kalmış olsak da annelere saygı ve sevgi bizden efendim. Bir anne ancak bu kadar güzel anlatılır... Filiz Üstel'e teşekkürlerimle yazdığı bu şiir ve daha neler, neler, neler için... Bu şiir bütün kardeşlerimin annelerine armağan olsun…

Anne olmak,

Ruhunla sevmek,

Karşılıksız vermek,

Şefkatle düşünmek,

Gözünle gülmek demektir...

Anne olmak,

Sefa ile cefanın kardeşliği,

Huzur ile kahırın dostluğu,

Umut ile ümidin yarıştığı,

Tüm duyguların tek yürekte buluşması demektir...

Anne olmak,

Kolay görünümlü zorluk,

Sabrın merkezi ,

Gözyaşının mabedi,

Kahkahanın cenneti demektir...

Anne olmak,

Emanetin güvende,

Şefkatin dorukta,

Yüreğin korda,

Mutluluğun kolayda olması demektir...