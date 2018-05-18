Yahudiler dünyayı esir aldılar: Dünyanın bir Yahudi Sorunu var

Yusuf Kaplan / Yeni Şafak

Tam Ramazan arefesinde Kudüs’ü kana boyadı Yahudi ruhsuzlar!

Bilanço ağır: Resmî rakamlara göre 70 civarında şehit, 3 bin civarında yaralı var.

Filistinlilere yine Türkiye sahip çıkıyor: Bir yandan diplomasi trafiği hızlanırken öte yandan da protestolar da çığ gibi büyüyor...

Bugün Cuma.

Acımasız, ruhsuz Yahudiler, Türkiye’de ve dünyada da kınanacak şiddetle.

DOĞU SORUNU, BATI SORUNU, YAHUDİ SORUNU

Bacaklarını yitirmesine rağmen tekerlekli sandalyesinden İsrailli askerlere sapanla taş atmaktan vazgeçmeyen ve sonunda şehit edilen Ebu Salah, bu son saldırının sembol ismi oldu: Her ne sûretle olursa olsun, Filistin direnişi de, dünyanın dört bir köşesinde emperyalistlere karşı verilen Müslümanların direniş mücadelesi de bitmeyecek, en zor şartlarda bile, elimizi kolumuzu yitirsek bile pes etmeyeceğiz, demektir bu.

Das Kapital’in yazarı Marx, bambaşka saiklerle de olsa, yaklaşık 2 asır önce Doğu Sorunu diye bir şey yazmıştı. Doğuyu mercek altına alarak dünyanın eşiğine sürüklendiği çıkmazı okumaya çalışmıştı. Marx’ın neden Doğu Sorunu diye bir şey icat ederek, üzerinde kafa yorma ihtiyacı hissetmişti peki?

Dünyanın sorunu, Doğu Sorunu mu yoksa Batı Sorunu mu acaba?

Bu soruyu sormak bile saçma aslında.

Asıl üzerinde kafa patlatılması gereken sorun, Batı Sorunu oysa: Dünyanın kaynaklarını tepe tepe kullananlar, dünyanın kaynaklarını tekellerine almak için dünyaya kan kusturanlar Batılılardır.

Ama insanlık Batı istilasının, yol açtığı saldırı ve tecavüzleri konuşmuyor bile: Medyatik ayartı, medyanın her yerde olmasına rağmen, insanların her şeyden haberdar olmalarını zorlaştırıyor.

Yahudiler, masum, mazlum ve çilekeş Filistinlilere kan kusturuyorlar yine.

Hem kan kusturuyorlar hem de şımardıkça şımarıyor, azdıkça azıyorlar.

Sonlarını hazırlıyorlar aslında.

Batı Sorunu, zamanla Yahudi Sorununa dönüşecek...

Belki de bizim Batı Sorunu olarak düşündüğümüz sorunun gerisinde, temelinde, kökünde Yahudi Sorunu olduğunu daha sonra daha net olarak anlarsınız.

DÜNYANIN BİR ‘YAHUDİ SORUNU’ VAR!

Amerikan yönetiminin İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması, haklı olarak Filistin’de yoğun bir şekilde protesto edildi.

Yahudiler, Hıristiyanlığın doğuşu sırasında Hıristiyanlara kan kusturdular.

Kapitalizm’in doğuşu sürecinde de, Hıristiyanlığa görünmeyen bir darbe vurdular ve Avrupalıları, tamahkâr Yahudi zihniyetine sürükleyerek her bakımdan kuşattılar ve kapitalizmle birlikte teslim aldılar.

Burada körkütük bir Yahudi düşmanlığı geliştirmiyorum. Yahudilerin, dünya üzerinde hegemonya kurmak için önce Avrupalıları, sonra da Amerikalıları nasıl esir aldıklarını; tamahkâr, açgözlü Yahudi zihniyetine köle yaptıklarını hatırlatmış oluyorum.

Yahudiler, ABD’ye her bakımdan hâkimler.

Amerikan derin devleti, Yahudilerin kontrolünde: Finans, ekonomi, medya, akademya, CIA, silikon vadisi, Hollywood, Pentagon ve silah endüstrisi Yahudilerin tekelinde.

Yahudilerin bir vatanı yok. Tek Tanrıları var: Sermaye/Para, dolayısıyla Güç. Sermaye, nereye giderse, Yahudiler orayı vatanları bellemekte tereddüt etmezler.

Şu ân ABD’nin bir Yahudi sorunu var. Sadece ABD’nin değil, bütün dünyanın aslında. “Tanrı’yı kıyamete zorlayan” ürpertici bir insanlık sorunu bu.

Bu sorunun farkında olanlar ya da bunu açıkça dinlendirenler ve bu zorbalığa dünyanın dört bir köşesinde karşı çıkanlar yalnızca Müslümanlar şu çivisi çıkmış dünyada.

O yüzden Yahudiler, kendilerini soykırıma tabi tutan Batılılara değil, Yahudilerin dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğini haykıran (üstelik de tarih boyunca kendilerine kucak açan!) Müslümanlara kan kusturuyorlar!

YAHUDİLER DURDURULMALI!

Yahudiler durdurulmalı derhal. Gemi azıya aldılar çünkü. Böyle giderse bu gemi batar...

Allah zâlimlere karşı intikam sahibidir. Cehennemin varlık nedeni ve değeri bu tür zamanlarda daha iyi anlaşılıyor.

Zâlimlere sadece Türkiye ses veriyor.

Bugün Türkiye’de başta Yenikapı Meydanı olmak üzere bütün ülke genelinde İsrail şiddetle kınanacak, protesto edilecek.

Protestoları küçümsemeyelim. Protestodan sonra, arkası da gelecektir... İsrail terör devletinin uykularını kaçırmak gerekir...

Dünyaya bir Batı Sorunu, bir Yahudi sorunu olduğunu anlatmak boynumuzun borcu.