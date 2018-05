Şimdi de Beşiktaş ve Başakşehirspor...

Kemal Belgin / Milli Gazete

HATIRLARSANIZ, Galatasaray’ın şampiyonluğu, Fenerbahçe’nin ikinci oluşundan sonra yazdığım yazıda, her iki takımın son durumlarını analiz etmenin yanı sıra, gelecek sezon için acil ihtiyaçlarını sıralamıştım. Şimdi sıra Başakşehirspor’la Beşiktaş’ta...

Basketbolun sıcaklığı içinde bu iki kulübün sıralarının bu kadar geciktiğini de dile getireyim de, yanlış anlaşılma olmasın...

Evet, Başakşehirspor bu ligin ortalama olarak en iyi futbol oynayan ekibi notunu almıştı. Bu da bir gerçekti. Ama futbol öyle bir oyun ki, en küçük bir yanlışın bile faturası sıcağı sıcağına çıkmasa bile mutlaka yakanıza yapışıyor. Hatırlarsanız Avcı kardeşimiz ligin başında Avrupa Kupası maçı oynayacağım diye Karabükspor’a yedeklerle kurulu bir takım sürmüştü. Ve küme düşen Karabükspor kazandığı üç galibiyetten birini, hem de 3-0’la Avcı’ya karşı almıştı. Çarşı hesabı falan ama bu üç puanı ekleyin şimdiki 72’ye bakınız bakalım kim şampiyon... Ayrıca her mevkide iki adet ilk on bir oyuncusu bulunan Başakşehir’in Arda’yı transfer edişi de bugünkü durumun sebeplerinin başında gelir. Şöyle bir ligin ilk dört sırasını değerlendiriniz bakalım, hangi takımda her yerin iki adet banko adamı var? Bu takımın önümüzdeki sezon öyle ahım şahım bir transfere ihtiyacı yoktur. Bu durumdaki tek takımdır. Tabii ki transfer sürecinde oyuncu kaybedilmezse... Haa ilerde yararlanmayı düşündüğünüz tipler bulursanız, nüfus kâğıdı taze olanından alabilirsiniz. Onları da bitmiş gibi görünen durumlarda kullanmanız gerekir.

Beşiktaş’a bakalım şimdi de... Bir sağ arka karat adamı gerekli gibi... Hoş Necip var ama olsun en azından sol arka kadar banko gibi görünmeli diyorsanız, tamamdır. Tandem zengin idi. Tosiç’in gidişi kayıptır. Vida, Pepe, Medel ve kiradan dönecek olan Mitroviç var oralarda... Orta alan, Şayet Atiba yoksa ciddi bir elemana ihtiyaç duyar. Tolgay tamam ama Oğuzhan, şayet talibi varsa hemen elden çıkarılmalıdır. Bu bölgeye ilk bakıldığında en azından iki adam gibi adam gerekiyor. Talisca gitti. Oraya da orta alanla ileri uç arasındaki bölgeyi iyi kullanabilen, vuruş özelliği olan bir isim gerekli. Alanyasporlu Emre deniliyor. Uyar gibi... Önde Negredo sopasına talip varsa, hatta tenzilat bile yapılarak gönderilmelidir. Love, Larin ve Pektemek o yükü kaldırırlar... Quaresma’nın durumu belli değil diyorlar. Lens zaten şişman çocuk... Şayet Q7 kalırsa Gökhan Töre’nin de dönüşü varsa iş idare eder. Babel zaten kalıcıdır. Yani nereden bakarsanız bakınız Beşiktaş’a dört-beş oyuncu gerekiyor. Düne kadar transferde ustalık sergileyen Beşiktaş, gözlemci eski futbolcu ustalarının katkılarıyla işi çözer diye bekliyoruz.