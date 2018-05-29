Gerçek kongreden seviyesiz olanına...

Kemal Belgin / Milli Gazete

Galatasaray kongresini yaptı ve Mustafa Cengiz üç yıl için daha başkan seçildi. Bu kongreye dört aday katıldı başkan adayı olarak... Başkan Cengiz ciddi bir farkla rakiplerini geçti. Ne olursa olsun dört adayın bir Galatasaray kongresinde başkan adayı olması kulübün tarihine de büyük bir saygı idi. Her şeyden önce demokratik bir gösterge idi. Seçim, kulübün tarihinin temellerinin atılmış olduğu Galatasaray Lisesi’nin Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Ve de kürsüye çıkan bütün üyeler kulübün tarihine uygun davranışlarda bulundular. Kongre öncesinde de başkan adayları yapacaklarını, yaptıklarını dile getirerek bir hizmet yarışında olduklarını ortaya koydular. Yani kimse kimseyi şundan bundan eleştirmedi... Neyse, hayırlı olsun diyelim...

Bu hafta sonunda da Fenerbahçe’nin kongresi var. Şu an iktidarda bulunan Aziz Yıldırım ve karşısında eski yöneticilerden Ali Koç başkan adayı durumundalar. Peki, hava nasıl? Nasıl olacak, tam da beklediğim gibi... Rüzgâr, yağmur, kar, her türlü tatsızlık devam ediyor. İddiaya göre ki ben bunu üç ay önce dile getirmiştim, Aziz Yıldırım Ali Koç’u FETÖCÜ olmakla suçlamış. Ali Koç da, ülkenin çeşitli yerlerinde yaptığı toplantılarda ve en son olarak Türk televizyonlarında Aziz Yıldırım’a kibarca sataşmaya başladı. Yine gelen bilgilere göre, siz bu satırları okuduğunuzda, şayet akşam okuyorsanız, iki aday TRT’de değişik saatlerde kapışmış olacaklar. Ne mi çıkar? Bilemem ama katılacakları program, şimdiden söyleyeyim birilerinin kumandasında olacaktır. Açık ve net o programın içindeki ekipten biri açık ve net olarak Aziz Yıldırım’ın yanında yer almıştır. Diğer ikisinden biri şayet FETÖ konu olacaksa zorunlu olarak Ali Koç’a karşı duracaktır. Üçüncü yorumcuyu bilemem... Haaa şunu yazayım. İş giderek kararırsa, Aziz Yıldırım programı terk edebilir. Hani şu Sadettin Saran telefonla bağlandığında, “Alın bunu telefondan, yoksa giderim haaa...” demişlerdi bir zamanlar ATV ekranlarında...

Neyse Fenerbahçe kongresi hafta sonu. Daha vakit var. Geri kalan günlere kendinizi hazırlayınız. Hep söyledim, hep yazdım, keşke Aziz Bey’e karşı onunla çok şey(!) paylaşmış Ali Bey değil, yepyeni bir isim çıksaydı. Eski Fenerbahçe kongreleri aklıma geldi de... Ne büyük kalite varmış meğerse...