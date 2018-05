Haşmet Babaoğlu / Sabah

İşe bakın!

İtalya'da statüko direnmeye karar verince...

Yani Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının önüne getirdiği AB karşıtı hükümetin ekonomi bakanını veto ediverince...

Ortaya IMF çıkıverdi...

Yani mevcut statükoyu sürdürmek için köprü görevi IMF'ye verildi.

Hem de pek tanıdık bir isim üzerinden...

Yaşı yetenler hatırlayacaktır...

1999-2001 döneminde IMF Türkiye Masası Şefi olan Carlo Cottarelli'den söz ediyorum.

Hani "Bay Makas" var ya, o...

O zamanlar birkaç yüz milyon dolarlık kredi dilimlerini bile acaba serbest bırakacak mı diye endişeyle takip ettiğimiz ve her gelişinde bürokratlarımız tarafından havalimanında ünlü bir futbolcu gibi karşılanan güleryüzlü İtalyan...

Kimilerine göre "dönemin hükümetine Kemal Derviş'i kilitleyen" zat...

İşte o adam şimdi İtalya'yı erken seçime götürecek hükümeti kuracak ve tabii aynı partilerin tekrar seçim kazanmasını önleyecek tedbirleri de alacak.

***

IMF konusu önemli...

Çünkü hep eşikte...

İster İtalya, ister Türkiye, ister başka bir ülke olsun...

Her ekonomik tökezlemede...

Para politikalarına dair her problemde...

Bir bakıyorsunuz ki, IMF aradan sıyrılıp yardım ediyor görüntüsü altında her şeyi baştan düzenliyor.

OIay bu!

Esas konu etmek istediğim ülke İtalya değil tabii...

Türkiye'den söz etmek istiyorum.

Erken seçim kararı alındıktan hemen sonra Kılıçdaroğlu'nun kendi cumhurbaşkanı adayını nasıl tarif ettiğini hatırlıyor musunuz?

Hiç öyle kuantum teorisinden, fizikten, tarladan, bisikletten anlayan birinden söz etmemişti.

Sürekli vurguluyordu:

"Dünyada prestij sahibi, ekonomiyi çok iyi bilen ve herkesin üzerinde anlaşacağı bir isim..."

***

Kılıçdaroğlu'nun aklından geçen kimdi sizce?

Daha doğrusu, kulağına kimin adı üflenmiş olabilir?

"O kişi Kemal Derviş'ti" diyenleri hafife almayın!

Ama sanırım, Kılıçdaroğlu söylenenleri yanlış anlamış ya da fazla erken davranmıştı, nihayetinde plan tutmadı.

Bugünlerdeyse sanki perde biraz daha aralandı, sahne daha aydınlandı...

Malum, Türkiye'ye yeni saldırı para üzerinden geliyor.

Yani tam IMF'nin sevdiği havalar...

Anlayacağınız, Derviş ya da bir benzeri birden ortaya çıkarsa, şaşırmayacağım.