Afrika’da Kuyu Kazmak

M. Şevket Eygi

Bir islamî sivil toplum kuruluşu Afrika’nın hangi ülkesiydi unuttum, Yukarı Volta Cumhuriyeti olabilir, işte orada susuzluk çeken halk için kuyular açtırıyormuş. Böyle bir hayra karşı hiçbir itirazım yoktur ama Türkiye’de büyük bir maneviyat susuzluğu var. Bu susuzluğa karşı neler yapıyorlar, onu da öğrenmek istiyorum.

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Müslümanların cemaat tarikat fraksiyon çapında değil, Ümmet çapında ORTAK bir plan program proje çare çözüm kuruluşuna sahip olmaları gerekir. Plansız, programsız hiçbir hizmet doğru dürüst yapılamaz. Çeşitli meşreplere ve fraksiyonlara mensup sorumlu Müslümanlar bir araya gelip niçin böyle ORTAK bir müessese kurmuyor; başına çok ehliyetli ve liyakatli bir müdür tayin etmiyor?

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Lüks israfa yol açar. İsraf günahtır, haramdır. İçkili, fuhuşlu mekânlarda verilen lüks ve ihtişamlı iftar ziyafetleri haramdır. Oruç tutan Müslümanların bu haramı iftiharla işlemelerine çok esef etmek gerekir.

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Herhalde Müslüman bir öğrenciydi. Başı örtülüydü. Otobüs durağında yüksek sesle cep telefonu ile konuşuyordu. Konuşurken namahrem erkeklerin içinde kıkır kıkır gülüyordu. Çok yadırgadım, üzüldüm.

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Gayr-i kâmil cahil adamlar zavallı Müslüman öğrenciyi sersemletmişler, zombiye çevirmişler, holigan taraftar yapmışlar, hem İslam kültürü, hem genel kültür sahasında cahil bırakmışlar.

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Nehirler aşağıdan yukarıya doğru akabilir, güneş kuzeyden doğup güneyde batabilir ama bir Nakşî, bir Nurcu, dindar ve salih bir Müslüman asla mütemadiyen gıybet edemez.

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O muhterem zatın evine gittiğimde gözleri kızarmış ve yaşlı idi. Müslümanların haline ağladığını anladım. Ona gıpta ettim.

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Muhadderat-ı islamiyeye en yakışan kıyafet çarşaf ve peçedir. Bana inanmazsanız Yakup Kadri’nin “Çarşafa ve Peçeye Dair” başlıklı yazısını okuyunuz.

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Büyük Millet Meclisi Başkanı’na, 23 Nisan’da M. Kemal’den bahs etmediği için saldırdılar. Böyle bir kanunî mecburiyet yoktur. Sadece ona hakaret etmek yasaktır. O yasak da, hukuk ve kanun tekniği bakımından muallel bir kanuna dayanmaktadır.

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Çanakkale’ye on bin genç gitmiş, 1915’te savaşta tamamı şehit düşen 57’nci Alay mensuplarını anmışlar, topluca sabah namazı kılmışlar. Allah şehitlere gazilere bütün mü’minlere rahmet eylesin, kadirbilir vefalı Müslümanların yardımcısı olsun.

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Siyaset satrancı kızıştı… Acayip hamleler yapılıyor… Bazıları rakiplerine çok kızıyor öfkeleniyor sövüp sayıyor… Bendeniz çok sade bir vatandaş olarak mirsad-ı ibretten temaşa ediyorum. Satranç dini imanı olmayan oyundur.

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Akşam işinden evine gelirsin. Yemek olarak bir tarhana çorbası vardır. İçine bol ekmek doğrayıp yersin, karnın doyunca bir müddet sonra üstüne güzel bir çay içersin. Çok mutlu memnun ve mesrur olursun.

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Birine: Mızraklı İlmihal gibi yazılar yazdığımı söylemişsiniz. Elhak pek doğru bir laf etmişsiniz, bendenizi taltif buyurmuşsunuz.

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Doğru dürüst din ve dünya kültürüne sahip olmayan, irfan konusunda yaya kalmış, hikmetten nasipsiz birine: Dinde reform, yenilik, değişim, light ve ılımlı İslam hezeyanlarını bırak da sen kendini ıslah etmeye bak. Dinin reforma ihtiyacı yok, senin çok ihtiyacın var.

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İlim Zeyd ile Amr’ın kavgasından ibaret değildir.

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O adamları ve kadınları araştırın, gerçek kimliklerinin ya Yahudi, ya Ermeni olduğu ortaya çıkacaktır. Yahudi ve Ermeni olmak elbette suç değildir. Lakin iki kimlikli olmak, taqiyye ve kitman yaparak halkı aldatmak ayıptır.

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1953’ten beri tahtında oturan İngiltere kraliçesi 92’nci yaşına girmiş. Şu krallıklarda, Cumhuriyetlerde olduğu gibi darbeler, entrikalar, Adnan Menderes’i idam etmeler yok. Elbette ki, laik Cumhuriyet krallıktan üstündür.

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Muhterem Beyefendiye: Kimseye güvenmeyiniz.

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Allah’a tevekkül eden, O’na güvenen işini sağlama bağlamış olur.

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Hadîste buyruluyor: Başkanlığa hırsla talip olanın işi çok güçleştirilir, çok sıkıntı ve üzüntü çeker.

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Ağaçlar çiçek açtı, tarlalar yemyeşil, kış uykusundan sonra her yerde zindelik var. Bakalım, önümüzdeki günlerde Trakya gezisine çıkabilecek miyim?

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Pek küçük bir pirenin beynini, gözlerini, sinir sistemini, kan dolaşımını, beslenmesini, boyunun yüz katı zıplamasını görüp de hâlâ maddeci ve pozitivist kalana şaşılır. O iflah olmaz.

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Çarşamba günü Balat’a gidip geldim. Yollardaki ağaçların bir kısmı vandalca, cellâtça, acımasızca, pek cahilce budanmıştı. Vicdanım isyan etti. Çok ağır konuştum, beddua ettim. Bunca ağaca nasıl kıydılar?

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Bazı üniversitelerimiz işsizliğe mahkûm vasıfsız insanlar yetiştiriyor. Devlet, ülke, halk için ne kötü bir şey.

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O düzenbazlar bir ş’li eşek değildir, şeddeli eşşektir.

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Ukala cahil bir Müslüman’a: Laf perendebazlığını bırak da, eskiden ilkokullarda okutulup belletilen basit ilmihal bilgilerini öğren.

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Çiftlik Bank dolandırıcılığını önlemeyen, engellemeyen devletin hiç mi kabahati yok?

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Hiçbir liseli, üniversiteli kızın bar, pavyon, manken kıyafetine bürünmeye, onlar gibi makyaj yapmaya hakkı yoktur.

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Beyt: Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

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O bir okul mu, yoksa Dingo’nun ahırı mı?

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Sende yeterli miktarda akıl, sağduyu, irfan, firaset, hikmet, iz’an, vicdan, ahlak olsaydı; bu kadar lükse, israfa, ihtişama, tantanaya, gösterişe, gurur ve kibre kapılmazdın.

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İsrafa kaçmamak şartıyla alabildiğine cömert ve mükrim ol… Cimri olmamak şartıyla alabildiğine kanaatli ve mütevâzı yaşa.

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İlim irfan hikmet faydalı kültür iyilik zenginliği para ve mal zenginliğinden milyon kere yüksektir. Bunlara sahip olmayan madde zenginleri dünyanın en fakir insanlarıdır.