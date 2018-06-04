ESİR ÜLKE, YOK EDİLEN MÜSLÜMANLAR… D. TÜRKİSTAN

Doğu Türkistan
Medeniyet kurduğumuz, yerleşik hayata geçtiğimiz ilk toprak. Medeniyet Merkezi..
Uygarlığı geliştirdiğimiz, ilk büyük şehirleri kurduğumuz ülkemiz. Orada geliştirdiğimiz sistemlerle ısıttık şehirleri.. Otrar’ı, Taşkent’i, Buhara’yı.. Doğubeyazıt’ta İshakpaşa Sarayı’nı…
Bu gün birçok yerde Müslümanlar katlediliyor.
Neden?
En başta Müslümanların feraset ve izzetsizliğinden..
Uzakta kaldı Türkistan. Türkiye’deki en büyük eksikleri ne biliyor musunuz? 1. Esir yurdun adı: Türkistan, Esir edilip İmanı boğulan Müslümanların ortak adı Uygur Türk’ü. Biz bunu söyleyince, ırkçılık yapıyoruz, hatta Filistin ya da diğer İslam beldelerine yardıma karşı olan adamlar oluyoruz. Düşünebiliyor musunuz?
D. Türkistan..
Moğolistan’a, Kazakistan’a, Kırgızistan’a, Pakistan’a, Tacikistan’a, Afganistan’a sınır. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye, Türk Dünyası ve İslam Dünyası için ayrı ayrı ne kadar önemli bir bölge.
Ya Uygur Halkı. Ya Uygar Müslümanlar.. Ya Uygur Türkleri..
Erkekler evlerinden alınıyor. Hapis, işkence, sürgün, fail-i meçhul cinayet.. Ailelerinin yanına, yani karılarının, kızlarının, çocuklarının yanına yabancı Çin’li erkekler yerleştiriliyor. Çocuklar evlerinden alınıp özel eğitim kamplarına konuyorlar. Ateizm ve Çin’li oldukları öğretiliyor. Eskiden Çin asıllı Müslümanlara çok baskı yapılmıyordu. Şimdi onlara da yapılıyor. Bu arada hayasız Çin Hükümeti, Müslümanlara oruç tutmayı yasaklarken Çin Büyükelçisi Türkiye’de iftar veriyor.
Şimdi sizlerle Allah Teâlâ’nın, O’nun ve bizlerin biricik sevgilisi Gülümüz (SAV)’in İslam Kardeşliği ile ilgili emirlerini paylaşmak istiyorum.
"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının; umulur ki esirgenirsiniz." (Hucurat, 49/10).
"Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler ve Allah'a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği kimseler bunlardır..." (Tevbe, 9/71).
"Hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için etmedikçe iman etmiş olmaz." (Buhârî, imân, 7).
"Müminleri kendi aralarındaki merhametleşmelerinde, sevişmelerinde, yardımlaşmalarında bir vücud gibi görürsün. Ki vücudun bir organı ağrırsa, vücudunun kalan kısmı uykusuzluk ve humma ile o organ için birbirini çağırır."
Bu hadis-i şerifteki dehşet manaya bakar mısınız? "Zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et!" diye buyurmaktadır. Zulüm konusunda nasıl yardım edileceğini ise şu çarpıcı sözlerle dile getirmektedir: "Onu zulümden el çektirirsin. Ona yapacağın yardım işte budur." (Buhârî, Mezalim, 4; Müslim, birr, 62).
Bu İlahi talimatlardan sonra;
Peki, Türkiye neden bir şey yapmıyor, yapamıyor?
Suçlu ülkeyi yönetenler mi sadece?
Elbette hayır!
Suçlu biziz. Hepimiz. Aramızda yayılan fitneye göz yumuyoruz. Geçenlerde benim Memleketimde Düzce’de bir cemaat mensupları diğerlerine iftar vermiş. Baktığınızda çok sevindirici değil mi? Mü’minler bir arada. Ama bu manzaraya hasbi insanların gözlerinin dolması, çok memnun olmaları ilginç değil mi? İslam’a hizmeti gaye edinmiş kişi ve kurumların sürekli iç içe olması gerekmez mi? Düşünün bu gurupların her birinin Avrupa’da ayrı camileri var. Birbirinin camilerine gitmezler. Diyanetle geçmişten bu yana kavgalı bir kısmı. Allah aşkına biz o kadar çok muyuz? O kadar güçlü müyüz? Türkiye’de tam bir birlik olsa bu gün gevur bizimle bu kadar rahat oynar mı?
Ülkem yine çok kritik bir seçim sürecine girdi. Kendi büyük menfaatleri için bir araya gelemezse bu guruplar ve başındakiler Türkistan için dert sahibi olurlar mı? Filistin ne gam?
Aziz Milletim…
Kanayan tüm İslam Coğrafyalarında bizim İman Kardeşliğimizin yanında sorumluluklarımız var. İstiklal Harbi sürecinde bize nakdi yardım yapmayan Müslüman Halk yok. Bunların başında da Orta Asya Türkleri geliyor. Sonra Pakistan ve Hindistan Müslümanları. Sonra Kuzey Afrika… Hiçbirinden vaz geçmeyeceğiz. Kavgaya devam edeceğiz. Muzaffer ve galip olmanın ilk şartı uhuvvettir. İttihad- İslam’dır. İttihadı önce yurdumuzda dört başı mamur sağlamalıyız. Ayıp ve kusur aramak yerine, birlikte hareket etmenin çarelerini arayalım.
Gün Bedir günüdür. Gün Uhud günüdür. Belki de kıyamete kadar da böyle sürecek. Kurtuluşumuz da Bedir’deki şuur ve uhuvvet ile sıdk ile fedakârlıkla olacak.
Aziz Milletim.
Turan’da bize bakar, Sudan’da. D. Türkistan’daki Urumçi’de Gazze kadar kan ağlar. Bir çocuğu kurşunla öldürmek ile eğitim kamplarında ailelerinden alınarak dinsizleştirmenin farkı ne? Bir Müslüman Kızı Filistin’de vurmaktan daha kötü, ezeli düşmanı köpek yiyen bir Çin’li ile evlendirmek… Değerli Milletim. Bu son cümleler kıyaslama için değil, vicdanınızı kanatmak içindir.
Ayrıca, buradaki Uygur halkı El-Kaide, DEAŞ, FETÖ vb. gayri İslami yapılar aracılığı ile Batı’nın kontrolüne girmemelidir. Bu yönü ile de bize çok iş düşmektedir. Suriye, Irak, Libya örneklerine bakın. Her halükarda Müslümanlar kaybediyor. Bu yönü ile de dikkatli olunmalıdır. Biz İran’daki Türk Milliyetçisi bazı kesimlere CIA’nın nasıl sızdığını da biliyoruz.
Aziz Milletim.
Dik duracak bir iktidarın arkasında dik duran, birlik içinde kenetlenmiş bir Millete ihtiyacı var. Bunu asla unutmayın. 15 Temmuz İhanet Sürecini hatırlayın. Şimdi seçimler de en az 15 Temmuz Direnişi kadar önemli. Eğer kurumlarımızı oluşturamaz isek bilin ki yine bizi sallarlar. Dolayısı ile şimdi ülkede kurumları yeniden yapılandırma zamanı. Bundan sonra İnşaAllah daha dirençli bir ülke olacağız. Ülkemiz ve devletimiz için dert sahibi olup kenetlendiğimiz anda, dünyadaki tüm mazlum insanlık için direnç ve diriliş başlayacak demektir.
100 yıl önce Uluğ Türkistan’a yakılan ağıt..
“Güzel Türkistan
Güzel Türkistan sana ne oldu?
Sebep vakitsiz güllerin soldu
Çemenler berbat, kuşlar hem feryat.
Hepsi de masum olmaz mı dilşat?
Bilmem niçin kuşlar ötmez bahçelerinde?
Birliğimizin sarsılmaz dağı
Ümidimizin sönmez çerağı
Birleş ey halkım gelmiştir çağı
Bezensin şimdi Türkistan bağı.
Uyan halkım bitsin artık bunca zulümler
Uyan halkım bitsin artık bunca zulümler
Bayrağını al kalbin uyansın
Kulluk, esaret her şey yansın
Kur yeni devlet düşmanlar ürksün
Yüce Türkistan göklere değsin
Yayıl yeşer öz vatanın gül bağlarında...
Şimdi D. Türkistan için yazılmış bir şiirle sonluyorum vicdanınıza yaptığım çağrıyı…
“Doğutürkistan
Özümde bir fırtına bir çile esintisi
Yüreğimi dağlayan kardeşimin çilesi
Onca yıldan beridir yanıp yıkılıp durdun
Çile ve açı çeken ey benim anayurdum
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Sudan bahanelerle katliam yapılıyor
Uygur balalarının gözyaşları dinmiyor
Gençler hapis edilmiş güneş yüzü görmüyor
Acı yokluk ve kıyım yaşıyor anayurdum
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Aile kurmak yasak yasak çocuk doğurmak
Uygur yok olsun diye kurulmuş çokça tuzak
Sudan bahanelerle katliamlar yaparak
Yok edilmek isteniyor Can kardeşim Uygur’um
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Şimdi yanmış yakılmış medeniyet beşiği
Yıkılmak isteniyor bilim sanat eşiği
Yamyam Çinli yapıyor her türlü işkenceyi
İnsanlık mı duymuyor görmüyor işte durum
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Hamile kadınları kürtaja zorluyorlar
Ölü doğan bebekleri yamyam gibi yiyorlar
İnsandan utanmıyor ALLAHTAN KORKMUYORLAR
İşte Çin yecüc mecüc ey insanlık durdurun
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Genç Uygur kızlarını evinden alıyorlar
Yurdundan ayrı koyup gurbete zorluyorlar
Dile almak bile zor acep ne yapıyorlar
Ey insanlık izleme varsa insanlık ruhun
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Elinde sopalarla o Çinli han itleri
Gördük katletmedi mi mazlum Uygur gençleri
Yine yanlış işledi yamyam Çin adaleti
Yine darağacına gönderildi Uygur’um
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Öğrenciler kampüste yürüyüşe geçince
Ateş mi açılır hiç gençler miting yapınca
Yakında diyecekler yasak nefes almakta
İşte kardeşin hali iyi bak Anadolu’m
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Amenna soykırım yapılır Filistin'e
Doğu Türkistan’daki ondan çok ağır işte
Zulüm çeken Türk ise görülmüyor nedense
Sahip çık kardeşine vefalı Anadolu’m
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Bir gün vakti gelince sessiz kalan bu dünya
Biz eyleme geçince kalkmasın durdurmaya
Öyle hıncımız var ki kızıl Çin yamyamına
Ey yamyam Çin soyun Türk eliyle kurusun
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Ey yecüc mecüc kavmi bu sana son uyarı
Unutma niye yaptın o koskoca duvarı
Sanma sorulmayacak yaptığının hesabı
Kendi elinle kendin hazırlıyorsun sonun
Doğu Türkistan esir Doğu Türkistan mazlum
Efkan Yazıcıoğlu”