Maçsız günlerden...

Kemal Belgin / Milli Gazete

Maçlar bitti. Sadece basketbolda lig şampiyonluğu mücadelesinde Fenerbahçe Tofaş’a karşı 2-1 önde... Dört maç kazanan sezonun şampiyonu olacak... Bu arada sporda hareketlenmeler aynen devam ediyor... Hele hele başta spor gazeteleri olmak üzere transfer palavraları birbirini izliyor.

Biz başka konuları gündeme getireceğiz. Önce TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in babaları Erdoğan beyin vefatı bendeniz de büyük üzüntü oluşturdu. Çünkü Erdoğan beyin 1970’li yılların başında beş kuruşsuz kalmış Beşiktaş’a verdiği desteği hiç unutmam. O günlerde Tercüman gazetesi olarak kendisiyle geniş bir röportaj yapmıştık da, büyük ses getirmişti. Nurlar içinde yatsın!

Şöyle bir Galatasaray’a bakalım mı? UEFA’nın yumruğu kulübün ensesinde. Şu andaki takıma en azından dört beş oyuncu gerekli. Ama bunu sağlamak sanki imkânsız gibi görünüyor. Satabildiğin kadar alabilirsin şartı hiç tartışmasız sıkıntıyı büyütüyor. Eldeki önemli isimlerden satarsanız Şampiyonlar Ligi’nde hava alırsınız. Yok takımda oynaması zor gibi görünenlerden olursa satılacak, kaç para eder ki?

Fenerbahçe’ye döndüğümüzde, Aykut Kocaman kalır mı, kalmaz mı falı açılıp duruyor. Sportif direktör Fransız olduğuna göre Aykut hocanın yanında yıllanmış olan kişinin etkisi kalmasında destek teşkil eder mi? Cumartesi günkü yönetim toplantısından sızan bilgilere göre, kulübü tanıyan bir kaç eski üye ve yanlarında da bir kaç yeni, Aykut’un kalmasından yana olduklarını söylemişler... Ne mi olur? Bekleyip göreceğiz...

Beşiktaş’tan giden gidene, gelen gelene... Tabii ki hepsi bizim anlı şanlı spor medyasının kafasından geçenleri satırlara dökmesinden ibaret... Pepe’ye de talip varmış. Asıl komik olanı ne biliyor musunuz; Talisca vardı ya Talisca, hah işte o gide gide Japonya’ya gitmiş... Hayırlı yolculuklar! Belki de oradan da takıma seçilir ama oynamadan döner...

Trabzonspor ise tam anlamıyla çıkmazda. Para yok. Takımdan gitmeleri için zorlananlar var. Alınacak adam yok gibi sanki... Eldeki malzeme ile Ünal Karamanne yapar, merakım büyük doğrusu...

Yine Başakşehirspor hepsinin önüne geçti... Akhisar’dan Soner’i aldılar. Yani Emre’nin hakiki alternatifi... Bravo! Hem arkasındakilerle, hem de önündekilerle iyi işbirliği yapan bir orta saha adamı...

Bence en çarpıcı olanı ne biliyor musunuz? Ali Koç, yıllar sonra Fenerbahçe başkanı olarak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı.

Sizce maçlar başlasın mı? Zaten Dünya Kupası’na sayılı saatler kaldı. Peki, sizce bu Dünya Kupası nasıl geçer? Onu da başka bir yazıda yazacağım...