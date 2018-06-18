Milletimizin Bölgesel Dinamikleri ve Seçime Yansımaları

Halil Mert / Habervaktim.com

Coğrafyamız hedef..

Neden mi?

Öncelikle konumu.. Düşünün dünyanın merkezinde. Asya’yı, Avrupa’yı Ortadoğu’yu, Akdeniz’i, Afrika’yı kontrol edebilirsiniz. Enerji ve ulaşım hatları üzerinde. Stratejik boğazlar yurdumuzun bir parçası.

Dini yönü ile hedef. 1000 yıldır, İslam Dünyası’na öncülük edip, Haçlı Barbarlığı ile savaşıyor. 500 yıldır İslam Halifesi.

Tarihsel süreç nedeni ile hedef.. Avrupa’da kavimler göçüne sebep olan atlılar Türk’tü. Çağ açan Fatih Türk’tü. Son 300 yıldır sendeledi. Ama diriliş mukadder. 15 Temmuz’u sadece biz diriliş muştulayıcısı olarak görmüyoruz. Düşmanlarımız da Milletimizin ortaya koyduğu irade karşısında çaresiz kaldılar. Bu Aziz ve Ferasetli Millet herkesi şaşırttı.

Milletimizin imanı ve İslam Kardeşliği konusunda yaptığı fedakârlıklar ve mevcut duruşu dünyada bir güç unsuru. Din Kardeşliği, mazinin fedakârlıkları, mevcut duruşumuzdan dolayı bizi coğrafyamızda etkili ve güçlü kılıyor. Tabi bunun getirdiği yükümlülükler ve yükler var. Milletimiz bu yükleri sırtladı tarihte. Sırtlamaya da devam edecek. Ancak bu fedakârlıklarımız önce bizim entellerimize, sonra medeniyetimizin diğer devlet ve İslam Halklarına anlatılmalı. Başa kakmak değil bu. Şahıslar için tevazu güzeldir. Ancak, bir milletin fedakârlığı ve emeği zayii edilemez. Anlatılmalıdır.

Sürekli zafiyet ve düşmanımızın taciz alanı olarak sunulan, Mikromilliyetçilik ve bölücülüğe. Türkiye’de Türk kökenli olan, akraba olan, ya da başka milletlerden olan insanlar var. Bunlar iki gurup. Birincisi Müslüman olanlar, ikincisi Gayrimüslimler…

Hep söylüyoruz. Türk diye bir ırktan söz etmiyoruz. İmanımız ırkçılığı haram kılmıştır. Ama sosyal manada Türk Milleti var. Kim bunlar? Asya’dan gelen Türk Toplulukları, ancak bunlar 3500 yıldır geliyor. Birilerinin söylediği gibi Malazgirt ile başlamadı. Dolayısı ile Türk Milleti 3500 yıldır bu topraklarda var. Hani birileri diyor ya; “Türkler misafir!” Entellerimiz de sırıtıyor ya buna.. Hayır! Müslüman Türk Milleti bu coğrafyanın asli unsurudur, birleştirici ve kollayıcı gücü olmuştur. İslam olan her toprağın savunmasında şehidi olduğu için bu gün dünyanın dört bir yanında Türk Şehidliği vardır. Başka kimler burada Millet olmuş. Balkan Müslümanları, Kafkas Müslümanları ve halkları, Ortadoğu’da yaşayan halklar.. En başta da Kürtler, sonra Araplar.. Süğryaniler hariç gayrimüslimler ait olmak istememiş Lozan’da azınlık olmak istemişler. Ama Müslüman Halklar kurucu ve asli unsur.

Batının en çok istismar etmeye çalıştığı halk Kürtler.. Üzerlerine 200 yıldır emperyalizm ve her türlü fitne kâbus gibi çökmüş. Kimler Kürtler? Genel kanı, Özellikle dili Fars etkisinde kalmış Turanî bir halk. Yani Türk ya da Türk’e akraba.. Dil neden? Bu bölgede kurduğumuz en büyük ilk devletimizin Selçuklu’nun resmi dili Farsça maalesef. Velev ki Kürt, Türk ile akraba olmasın. Bölücülerin iddia ettiği gibi Ermeniler ile akraba olsun. Tarihi süreç, mevcut dünyanın zorlamaları, dini ve sosyal yaşam ve ilişkiler, coğrafyamızın durumu.. Tüm bunlara baktığımızda nasıl bir sonuç çıkıyor?

Kürtler, 1000 yıldır Türkler ile yaşıyor. Sadece Türkiye’de mi? Hayır! Türk’ün olduğu her yerde. Türkiye’de, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Afganistan, Türkmenistan, Sibirya, hatta Moğolistan topraklarında Kürtler Türkler ile yaşıyor.

Anadolu, İran ve Irak’ta yani Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgede, Kürtleşmiş Türkler, Türkleşmiş Kürtler.. Ama hep iç içe.. Sazı, sözü, yaşantısı… en büyük Kürt Kenti İstanbul..

Peki, bölücülük neden bela? Önce İngilizler… 200 yıldır Kürtler ayrı bir millet iddiasını ve Kürt ırkçılığını güçlendirmeye çalışıyor. 200 yıldır Ruslar aynı şekilde. 140 yıldır ABD. 150 yıldır Fransa. Fransa diyor ki; Kürtler ve Ermeniler akraba… İran sürekli kullanmış. Hala Türkiye aleyhinde kullanmaya devam ediyor. İsrail son süreçte aynı..

Şuna öncelikle Kürtler sonra hepimiz kafa yormalıyız. Bu coğrafyada Osmanlı ile güçlü iken sorun yoktu. Ne zaman zayıfladık birileri Kürtleri devletine karşı harekete geçirmeye çalışmış. Kürtçü arkadaşlara sormak lazım. Türk Milleti’nden kopan Kürt Halkı huzurlu ve baki olabilir mi? Doğusunda Azeri Türkleri, Kuzeyinde Anadolu, güneyinde Türkmen ve Araplar, Batısında Türkiye.. Ayrıca diğer Türk Devletlerindeki Kürtlerin durumu.. Türkiye Kürtlerinin çoğu artık Batı Anadolu’da.. Allah korusun bölünen bir Türkiye’de durumun nerelere gideceğini kim tahayyül edebilir?

Artık hep birlikte emperyalistlerin oyunlarına kafa kaldırmalıyız. Kürtler’in Türk Milleti ile ortak değerleri ve iman kardeşliği en büyük gücüdür. Biz neden bunu kendi lehimize değerlendiremiyoruz. Bu gün sınırlarımızın dışındaki Türk kadar Kürt de bizim gücümüzdür.

Daha önce HDP ve PKK’ya oy veren biri diyor ki; “Bu seçimlerde oyumu MHP’ne vereceğim. Vicdanımla bakıyorum artık. HDP dinime düşman, değerlerime düşman, geçmişime düşman. MHP dinime dost, medeniyet değerlerime dost, beni HDP gibi zorlamıyor. MHP sadece “Biriz beraberiz.” diyor. Bölmüyor, bizi Ermeniye yamamıyor. Emperyalist ABD ve İsrail’in, İslam Düşmanlarının kucağına itmiyor. 15 Temmuz Sürecindeki D. Bahçeli’nin ferasetli duruşunun karşılığı olmalı.” diyor. Doğrusu da bu mantık.

Rejimin tarihi geçmiş ayıpları mevcut iktidara yıkılamaz. AKPARTİ çözüm sürecinde düşünün bakalım nasıl bir sorumluluk aldı? Doğu illerine yapılan yatırımları düşünün. Teröre karşı verilen mücadeleyi düşünün. Hatta Kuzey Irak ve Suriye’deki Kürt kökenli insanımıza karşı muamele ve yardımları düşünün. Halepçe’den kaçan insanları kim himaye etti? Şimdi HDP/PKK’nın iş tuttuğu Batı mı? Suriye’den gelen insanların bırakın kendilerini, hayvanlarına bile istihkak çıkartmadı mı Türkiye?

“MHP’ne oy vereceğim.” diyen eski HDP’li arkadaşa sordular. “Kürt’den Ülkücü mü olurmuş?” diye. Cevabını sizinle paylaşmak istiyorum.

“Ülkücü, İ’lay-ı kelimetullah’ı yani Allah’ın emrini yaşamayı, yaşatmayı, yüceltmeyi temel gaye edinmiştir. Sonra Türk Milleti’nin tüm dünyada birlikte hareket ve tavır almasını savunuyor. Tüm Türk yurtlarında Kürtler var. Ben neden bir Kürt olarak birlikte yaşadığım Türklerin Birliğini savunmayayım? Onlar birleşirse Kürtler de birleşecek. En son olarak Ülkücü Hareket de İttihad-ı İslam’ı yani Ümmet-i Muhammed’in birlik ve beraberliğini savunuyor. Sonra Kürt Z. Gökalp ne diyor? “Nerede Kürt aradıysam altında Türk’ü buldum. Bir Türk ki Kürt’ü sevmiyor. Bilin ki Türk değil. Bir Kürt ki Türk’ü sevmiyor. Bilin ki Kürt değil!” ne güzel bir tespit değil mi?

Türk İslam Ülküsü’nün yazarı da Seyyid ama D. Beyazıt doğumlu bir Kürt değil mi? ne diyor O’nun akrabası ve N. Fazıl’ın şeyhi? Osmanlı’nın dağılma döneminde müridleriyle birlikte Suriye üzerinden Hacc’a giden Abdülhakim Arvasi Hz.’ne oranın ileri gelenleri kendisine medrese yaptırarak her türlü imkânı sağlayacaklarını taahhüt ederek Arabistan’da kalmasını istemişlerdi. “Osmanlı zaten öldü, Türk diye bir şey kalmamıştır.” denilince Abdülhakim Arvasi Hz. sinirlenip yerinden kalkmış “Dünyada iki Türk kalsa biri benim!” diyerek kendisini misafir eden topluluğu terk etmiştir.”

Aynı kişi devamla “12 Eylül Öncesi Ülkücü şehid albümlerine baktım. Yarıya yakını Kürt. Neden? Çünkü Kürtler dinimize ve ortak medeniyetimize çok bağlılar. PKK ve HDP ile Kürtler değerlerinden kopartılıyorlar.”

Rahmetli Türkeş, Anadolumuz için mozaik diye gazetecinin kafasına vurup.. “Ne mozaiği, mermer mermer!” demişti. Anadolu gerçekten homojen bir kültüre ve değerler sistemine sahip. Yine Türkeş Kürt kardeşlerimize “Ben ne kadar Türk isem siz de o kadar Türk’sünüz. Ben de sizin kadar Kürt’üm.” demişti.

Şimdilerde MHP’nin kadroları Kürt kardeşlerimize dönük söylem geliştirmeliler. Seçime kadar da söylemeliler. AKPARTİ ile ittifak edildi. AKPARTİ ve Cumhurbaşkanımız aleyhinde Kürtlere PKK, HDP ve İhanet çevreleri diyorlar ki; “AKPARTİ, faşistlerle ve Kürt Düşmanları ile ittifak yaptı.” MHP Kürtlere düşman değil ki. Tam tersi MHP birlik ve beraberliği savunuyor. MHP yöneticileri Güneydoğu Anadolu’muzda boy göstermeliler. Özellikle Kürt kökenli kadroları ile. Bölgede şöyle bir intiba var. Devlet otoritesi yerleşince eski HDP’lilerin bir kısmı menfaati için AKPARTİ’ye katıldı. “Biz bu insanlara nasıl oy verelim?” diyorlar. MHP ağırlık koysa AKPARTİ’den kaçacak oylar MHP’ne gelecek. Yani ittifakın dışına çıkmayacak.

Türk Milleti’nin tarihsel sorumluluklarının idrakinde ve yaşantısında İman, edep ve hedeflerimizi gaye edinmiş bir zenci kardeşimiz dahi Ülkücü olur. 1. Dünya Savaşı kahramanı, İngiliz İşgal Komutanına bile rest çeken, vefat ettiğinde çantasından Türk Bayrağı, Osmanlı Haritası ve Komutanı Kuşçubaşı Eşref’in resmi çıkan Sudan’lı Zenci Musa Türk Milliyetçisi değil midir? Ülkücü tanımına uygun değil midir?

Aziz Milletim. Şuurlu iki siyasi okulun var. Biri Milli Görüş/Akıncı okul, diğeri Ülkücü okul. Şimdi ikisi ittifak ettiler. AKPARTİ-MHP ittifakı, Milletimizin istikbal hedefleri için canla başla mücadele etmek için küfre karşı, Milletimizin ve İmanımızın düşmanlarına karşı omuz omuza olmak için kuruldu. Her iki duruşta yerlidir, millidir. İman üzeredir. Bizim köklerimiz sağlamdır. Mazimiz temizdir. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak vd. Hepimiz biriz.

Aziz Milletim İstikbalimize kurulan tuzakları bozmalıyız. FETÖ’nün habis ruhluları HDP’ne oy verecekler. Düşünün karşınızdaki ittifakın ne kadar azametli ve kirli olduğunu. Dolayısı ile çok çalışmaktan, birlik ve beraberlik içinde omuz omuza olmaktan, aynı safta durmaktan başka çaremiz yoktur.