18 Haziran 2018 Pazartesi5 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:24Güneş 05:25Öğle 13:11İkindi 17:10Akşam 20:46Yatsı 22:37
    • 26°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 93.554 -1.04
  • Altın: 194,659 0.02
  • Dolar: 4,7254 -0.21
  • Euro: 5,4797 -0.39

Gaddar bir tezgâh ve siyasi strateji...

» »
Haşmet Babaoğlu

Mülteciler konusuna dikkat!
Hem kamuoyu hem de devlet mutlak özenle yaklaşmalı...
Çünkü belli oldu ki, kötülüğü derinleştirme, toplumsal hoşnutsuzluğuyaygınlaştırma kampanyaları seçimden sonra da mülteciler üzerindenyürüyecek.
Açık örneğini üç gündür yaşıyoruz...
Zavallı bir köpeğin başına gelenlere dertlenen insanlar yalanlarla, kışkırtmalarla, abartılarla bir anda Suriyelilerden nefret etmeye yönlendirildiler.
Çalışılmış hareketler bunlar...

***
Hele bizde komedyen, şarkıcı, televizyoncu ve fakat fena halde ahmak tipler böyle olayların üzerine öyle bir atlıyorlar ki, sonra durdur durdurabilirsen...
Meşhur komiklerimizden biri sosyal medyayı birbirine kattı.
Neymiş? Yalnız çocuklar yetmezmiş, aileleri de bulunmalı, "gereği yapılmalı"ymış...
Tabii hiç utanıp sıkılmadan araya "kendi çocuklarımızı doyuramazken,milyonlarca dolar döktüklerimiz" türünden cümleler sıkıştırmayı unutmamış.
Mesajının altına gelen "Suriyelileri asalım, keselim" tekliflerine aldırış etmeyecek kadar berbat bir ruh çürümesi...
Eh, Ürdün'den gelen bir video Sakarya'da gibi gösterilince "doğrusu ne?" diye soran yok zaten...
***
Avrupa'dan örneklerle anlatınca pek anlaşılmıyor galiba.
Daha net anlatmaya çalışayım...
Şunun şurasında dört yıl önce "İtalya Bayrağı bizi temsil etmiyor, zenginliğimizi güneylilerle paylaşmak istemiyoruz" diyen Kuzey İtalyalı siyasetçilere belli odaklarca "bırakın şimdi bunları, mültecilere yüklenin" tavsiyesinde bulunuldu.
Öyle yaptılar ve şimdi iktidar ortağı oldular.
Macaristan'ın liderinin durumu da aynı.
Geçmişte liberal politikalarla hükümet ettiği yılları kimsenin hatırlamadığı ve Steve Brannon gibi adamların "günümüz Avrupa'sının hakiki lideri" olarak gördüğü Viktor Orban artık seçimlerden yüzde 48 alarak çıkıyor.
Nasıl?
Mülteci ve Müslüman düşmanlığıyla...
***
Belki temiz kalple yaklaşıyor ve gerçeği görmek istemiyoruz ama...
Olay şu: Çok hızlı bir taban desteği sağlamanın yolu mülteci (yabancı)düşmanlığı...
Test edildi, anlaşıldı, onaylandı.
Düzeni değiştirmek ya da kaos yaratmak isteyenler artık bunu kullanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener Suriyelileri hedef göstermeye çalışıyorlarsa, kulaklarına sürekli bu fısıldandığı için...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri