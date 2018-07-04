Sürpriz olamadı!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Dikkat ederseniz başlıkta, "olmadı" değil olamadı kelimesi var... Yani Meksika da, Japonya da güçlü rakiplerini, hatta hatta favoriler arasında ilk üç sıranın içinde bulunan rakiplerini hayli terlettiler. Şimdi açalım...

Brezilya- Meksika maçının ilk yarısı öyle veya böyle pozisyonların olduğu ama skor tabelasının değişemediği bir süreçti. Sonra Neymar denen yeni yıldız maçın ilk golünü tabelaya yazdırıverdi. Yazış öyle yazış oldu. Sonrası mı? Brezilya kendi yarı alanında sık sık kademesi değişen ama rakibe topla oynama fırsatı pek tanımayan bir savunma zinciri kurdu. Meksika artık maçın tek hakimi gibi idi.

Yaptığı pas sayısını acaba ünlü istatistikçiler tutabildiler mi? Bu, neredeyse yarım saatten fazla sürdü. Bu süreç içinde Brezilya bir veya iki kontra kurdu ama etkisiz kaldı. Maçı statta izleyen veya bizim gibi ekran karşısına kurulmuş olanlar Meksika'nın atabileceği golü bekler oldu. Ama yukarıda da değindiğim gibi Brezilya sanki yerden bitenlerle bir alan savunması kuruyordu. Ve bunun bazı anlarda sonrasında tehlikeli iki çıkış olmuştu. Ve işte üçüncü çıkışta maçı bitiren gol geldi. Sonuç futbolu bu işte... Maçın gidişatına göre savunma ve hücum planı işletebilmek...

Sonra Japon fırtınası esti. Belçika sanırım ki, bu da rakip mi be yahu diyerek oyuna çıkmış ve öyle de götürüyordu maçı... Sanki istersem atarım ve biter... Ama karşılarında sadece futbolda değil sosyal hayatta veya hayatın her hangi bir bölümünde benzeri olmayan bir ırkın elemanları vardı. Asıldılar da asıldılar. Topluca hücum da ettiler, kontraya da çıktılar ve de Belçika'nın suratına böyle iki tokat attılar ki, sormayın gitsin... Artık favorilerden olan Belçika gitmek üzereydi havalimanına... Ama bu takımda iki üç yıldız oyuncu vardı.

Şöyle bir silkindiler ve de maçı 3-2 aldılar. Eden Hazard bence şu ana kadar bu turnuvanın yıldızıdır. Çünkü hiç bir takımda böylesine takımını yöneten oyuncu yok. Bu arada Belçika'nın hocasına sormak gerekir; Fellaini neden yedek çıkar ki? Bu oyuncu İngiliz ligi bir ligde çok önemli planda duran bir isimdir. Haaa maçın tamamını kaldıracak fizik gücü yoktur diye cevap alınabilir, ona da saygı duyarız. Japonya, 2-0 öne geçmenin dolmuşunda kalarak elenmiştir. 2-2 'den sonra da bütün takım uzamış ve o son gol idman rahatlığında yenmiştir. Hani gelecek için reçete ola...