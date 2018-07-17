Çok anlamlı bir şampiyon!

Kemal Belgin / Milli Gazete

FUTBOL bir spor dalıdır. Ancak ne var ki bu branşın içinde de ülkenin yapısal özelliklerinin yeri vardır. Bunlar olmadığında da başarı bulmak çok zordur. Buradan bakarsak Hırvatlar Hırvatistan olalı daha 20 yıldan biraz fazla geçmiştir yanılmıyorsam... Fransa ise 1789’dan sonra Fransa olmuş, ancak İkinci Dünya Harbi sırasında bir altı sene sallanmış sonra yine eski haline bürünmüştür.

Evet, her iki ülke de çok zengin bir ihracata sahiptir. Şöyle kupaya gelen kadroların genel yapısına bakarsak, neredeyse 20’den fazla gurbette oynayan futbolcuları vardır. Yani bırakın kendi ülkelerini, dünyanı en önemli futbol firmalarında ter dökmektedirler. İşte ben kupa başlayıp da gruplardaki ikinci maçlar oynandıktan sonra finalin Fransa, Belçika ve Hırvatistan üçgeninde kalacağını yazmıştım. Neden mi? Yukarıda sıraladığım özellikler bunlarda vardı. Eden Hazard, Witsel, Fellaini gibiler Belçika’da, Modriç, Rakitiç, Perisiç gibiler Hırvatlarda, Pogba, Kante, Mathuidi, Griezmann, Nbappe gibiler Fransa’da, hem oyun yönetiyor, hem savunma yapıyor, hem gol atıyor, hem attırıyor, kısaca son yılların futbol yapısının içinde ne varsa, hatta eskilerden de örnekler sunabiliyorlardı.

Bir başka noktaya temas edelim... Malum; bizim spor medyasının son yıllardaki büyük merakı olan, “Kim topa daha fazla sahip oldu? Kim daha fazla yaptı” gibi istatistiklerin ne kadar boş olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Önemli olan şuydu futbolda, taaa yıllardan beri, “Rakibe göre plan yapacaksın... Sahaya, maçın istenilen skoruna göre, eldeki kapasiteye göre on bir süreceksin... Maç puanlık ise ona göre, elemeli ise ona göre strateji belirleyeceksin... Beklenmedik gelişmeler karşısında oyuncu ve yerleşim, sistem değişikliğini yapabilecek...” İşte 20 yıl önce Dünya şampiyonu olan futbolcu DidierDeschamps, şimdilerde yukarıda saydıklarımı gerçekleştiren teknik direktördür. Baksanıza Mathuidi ve Kante oyundan alındılar ve Pogba bambaşka bir göreve getirildi. Hele hele Griezmann hangi görevle oynadı ki acaba? Fransa sayılması pek mümkün olmayan hangi orta alan planı ile oynadı?

Özetle Modric yetmedi... Fransa ikinci Dünya Kupası’nı kazandı.