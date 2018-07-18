18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:40Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 91.630 2.10
  • Altın: 189,750 -1.88
  • Dolar: 4,7897 -0.94
  • Euro: 5,5819 -1.38

Kedi tüfeği

» »
Engin Ardıç

Tabii herkes olayın "kedicik" kısmıyla pek ilgili...
Memeleri silikonlu, dudakları botokslu, kafaları peruklu, ötesi berisi açıkta, tornadan çıkmış gibi hepsi birbirine benzeyen birtakım kızlar... Adnan'a "aşkım" diye sesleniyorlar ve "ay hocam accayip yakışıklı bir erkeksiniz valliyi billiyi..." gibi düzeyi yüksek cümleler kuruyorlar. "İnşallah, maşallah" da eksik değil.
İşin elbette "sahte din" boyutu da var. Günde iki rekat çırılçıplak namaz kılmak gibi rezillikler gırla...
"Kedicikler ortada kaldı, herkes birini alsın" diye sululuk eden de çıktı, "şimdi polis olmak varmış anasını satayım" diye ağlayan zevzek de.
Aklını kızlardan alabilenler, artık olayın "para boyutuna" da bakıyorlar.
Müthiş bir para dönmüş yıllar boyunca... Milyonlarca dolar...
Bu pek öyle "zengin çocuklarının evden çalıp getirecekleri paraya" benzemiyor.
Kimlere şantaj yapılmış, kimlerden haraç alınmış, değirmenin suyu nereden gelmiş, hepsi ortaya çıkacaktır.
Peki bu örgütün silahları nasıl açıklanacaktır?
Tabancaları savunmak kolaydır, "kendimizi korumak amacıyla almıştık" deyip işin içinden çıkarsın, birkaç yılla da yırtarsın.
Lakin, iki de makineli tüfek var.
Bir de dürbünlü tüfek!
Dürbünlü tüfek "suikast" silahıdır. Kendini korumaya falan yaramaz.
Bunları herhalde Tahtakale'de Sarsılmaz'da satmıyorlar ruhsatını getirene.
Nereden bulmuş olabilirler, ve de hangi amaçla?
Yüzlerce kamera, bir sürü ekran ve monitör, sürekli tarassut... Kötüsü gelirse bahçedeki gizli geçitten kaçıp deniz kıyısına intikal etme, oradan da motorla tüyme gibi birtakım "önlemler"... "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmindeki uyuşturucu satıcısı Nusret'in dediği gibi, "ne biçim şebeke lan bu?"
Genç kızlarla genç erkekleri çiftleştirip "yakından seyreden" bir sapık var, orasını anladık da...
Suikast silahı ne oluyor?
Hem kitap deposunun damından Lee Harvey Oswald'ın, hem de ikinci bir noktadan, yol kenarındaki bir çitin arkasından Kennedy'ye ateş eden CIA ajanı katillerin kullandıkları alet...
Bir darbe silahı.
"Coup d'etat"...

***
CIA ve Fetö, Tayyip Erdoğan'ı Gezi ayaklanmasında deviremedi. Buna Alman gizli servisi de çanak tuttu ama nafile.
Hakan Fidan'ı öne sürüp tutuklamayı da başaramadılar.
Hastanede öldürüp "ameliyat masasında kaldı" diyeceklerdi, tutturamadılar.
En son 15 Temmuz gecesi basıp "temizlemeye" kalktılar, onu da beceremediler.
"Bir kalıyor suikast" demiştik...
Acaba, CIA ve MOSSAD, cumhurbaşkanımızı "İsrail'e yakınlığı bilinen" bu örgüte mi vurduracaktı?
Polis ve savcılık elbette bu boyutun üzerine gidecektir.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri