18 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:40Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 91.630 2.10
  • Altın: 189,750 -1.88
  • Dolar: 4,7897 -0.94
  • Euro: 5,5819 -1.38

Trump’ın ektiği gerginlik tohumları sonunda kendisini vurdu

» »
Mehmet Barlas

ABD Başkanı Trump'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le Helsinki'de yaptığı görüşme, dünyanın tekrar soğuk savaş yıllarına dönmesini bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Trump ile Putin'in karşılıklı anlayış ortamı içinde geçen görüşmeleri, Amerika ile Rusya'nın bir sıcak savaş ortamından çok uzakta olduklarını gösterdi.

Hain mi?
Ancak Amerikan iç siyasetinde Trump'ın pompaladığı gerginlik ortamı sonunda kendisini vurdu... Şimdi gerek sosyal medyada gerekse siyaset platformunda Trump, ABD'ye ihanet etmekle ve Putin'in kuklası olmakla suçlanıyor. Karikatürlerde Putin Trump'ı boynuna taktığı bir iple köpek gibi gezdirirken bile gösteriliyor.

Ders alalım 
Bu tablodan alınacak dersler elbette vardır... İç siyasetin çalkantılarına dış politikanızı kurban ettiğiniz zaman, barış ve uzlaşma hayal kadar uzaklarda dolaşırlar. Trump'ın yaptığı gibi rakiplerinizi sürekli aşağılarsanız ve kendinizden önceki yönetimlerin ülkeye ihanet ettiklerini söylerseniz en başarılı olduğunuz zamanda da, onlar da sizi yerden yere vururlar.

Bilge siyasetçiler 
Süper devlet ABD'nin şu andaki en büyük eksiği, siyasi ortama bilinçleri ve bilgileri ile yön verecek Kennedy çapındaki siyasetçilerden yoksun olmasıdır. Ya da gerginlikleri nükteleri ile dağıtan Reagan türü siyasetçiler de şu anda siyaset sahnesinde pek yoktur. Sonunda Amerika'nın müttefiklerini içeren NATO ve Avrupa Birliği gibi oluşumlara düşman muamelesi yapan ve dünya ticaretini bir savaş alanına döndüren Trump, Rusya'nın lideri Putin'le barışçı diyalog kurduğu için hainlikle suçlanıyor.

Bir anekdot 
Barış soluk isteyen ve iç siyasetin dalgalanmalarına bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Böyle durumlarda hep Andre Maurois'ın "Marshal Lyautey" kitabındaki bir anekdotu hatırlarım. Mareşal Lyautey (1854- 1934) Fransa sömürge imparatorluğuyken, ün yapmış bir askerdi.
- Mareşal Lyautey bir gün bahçıvanını çağırıp, bir ağacı bahçeye dikmesini ister. Bahçıvan Mareşal'in bu isteğine itiraz eder. Ağacın çok geç büyüyeceğini ve bir ağacın ergenlik çağına gelmesi için 100 yıl geçmesi gerektiğini söyler. Bahçıvanın bu sözleri üzerine Mareşal "Bu durumda ağacı hemen dikmelisin, demek ki kaybedecek vaktimiz yok" der.

Farklı davransaydı...
Barışa da böyle bakmayı beceren siyasetçilere yol açmalıyız... Trump bugüne kadar Mareşal Lyautey gibi davranabilseydi, şimdi Putin'le barışçı diyalog kurduğu için, kendi kamuoyundan övgüler alırdı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri