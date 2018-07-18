Yabancılar ne satıyorsa korkmadan alın!

Yiğit Bulut / Star

Bir dostum soruyor; bazı yabancı fonlar hisse senedi satıyormuş, ne yapalım? Ben de onlara ilk önce şunu söylüyorum: Türk piyasalarını gerçekten bilenler, bu seviyelerdeyken asla satmaz, alır! Bu gerçeği geçmişte çok gördük, yaşadık!

Sevgili dostlarım, Türkiye’ye zarar vermek adına satan, aklı hırsının gerisinde kalmışlar yok mu ? Var! Onları da son birkaç haftada gördük. OPERASYON YAPMA DERDİYLE AKIL DIŞI HAREKETLER YAPTILAR! NE OLDU! ZARAR ETTİLER, EDECEKLER, KENDİLERİNE EMENAT EDİLEN FONLARA ZARAR VERDİLER! GERİ DÖNÜP, SATTIKLARI HERŞEYİ DAHA PAHALI GERİ ALACAKLAR!

Konuyu çok uzatmayacağım. GEÇMİŞTE AYNI DENKLEMLERİ ÇOK GÖRDÜK! “YABANCILAR SATIYOR” dediklerinde, akıllı olanların, işi bilenlerin mal topladıkları yıllar sonra ortaya çıktı. BU YÜZDEN SİZE ŞUNU SÖYLÜYORUM; TÜRK ŞİRKETLERİ ALTIN VE DOLAR HATTA EURO BAZINDA TARİHİ DİP SEVİYELERDEN İŞLEM GÖRÜYOR. HAZİNE BONOLARINDA CİDDİ GETİRİ VAR. SİZE TAVSİYEM KISA VADELİ DÜŞÜNMEYİN VE TÜRKİYE’YE GÜVENEREK YABANCILAR NE SATIYORSA ALIN!

TEKRAR EDİYORUM; YABANCILAR NE SATIYORSA ALIN! SONRA GERİ DÖNÜP ONLARA DAHA PAHALIYA SATACAKSINIZ!

GELECEK TÜRKİYE VE BÜYÜK TÜRKİYE’YE GÜVENENLERİN OLACAK!