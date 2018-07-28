Allah’ın İslam’ı bilipte anlatmayanlara yaptığı tehditler:

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

1- Dininizi anlatmazsanız hüsrana uğratırım!

2- Dininizi anlatmazsanız ayağınızı kaydırırım!

3- Dininizi anlatmazsanız dualarınıza icabet etmem!

4- Dininizi anlatmazsanız ibadetleri eksik yapmış olursunuz!

5- Dininizi anlatmazsanız dünyada da rahat edemezsiniz!

Sevgili kardeşim…

Bütün bu tehditler sizce neden acaba?...

Size;

* Dininizi

* Allah’ın emir ve yasaklarını,

* Allah’ın size tavsiyelerini,

* Dünya ve ahirette mutlu olmanın formüllerini,

* Hak ve hukuklarınızı,

* Yaradılış gayenizi,

* Ölümden sonraki hayatın nasıl olduğu,

* Eşinizin, çocuklarınızın, anne-babanızın, komşularınızın, iş arkadaşlarınızın, alacaklılarınızın, borçlularınızın, kendi bedeninizin, hayvanların haklarının neler olduğunu,

* Allah’ın hayatınızın hangi karesinde hangi emir ve yasaklarını verdiğini,

* Aile hayatınızın, iş hayatınızın, alışverişlerinizin nasıl olması gerektiğini,

* Size ulaşan nimetlerin neler olduğunu ve bu nimetlere karşılık teşekkürün ne şekilde yapılacağı,

* Musibetler geldiğinde nasıl göğüsleyeceğinizi,

* Günah işledikten sonra tövbenin nasıl olacağını,

* Allah’tan ihtiyaçların nasıl talep edileceği,

* Allah’ın neden insanlardan ibadet istediğini,

* Cennet ve cehennemin neden yaratıldığını,

* Cennet ve cehennemliklerin kimler olduğunu,

* Kabirde nasıl bir hayatın olduğunu

* Kabir azabından nasıl kurtulunacağını,

* Kabirde neler sorulacağını,

* Kıyamet alametlerini

* Mahşerin nasıl olduğu,

* Allah’a hesabın ne şekilde verileceği gibi bilgileri size vermemiz için bu tehditleri aldık…

Sevgili kardeşim…

Bu tehditler Allah’ın size ne kadar değer verdiğini gösteriyor… Düşünsenize karşı komşunuz, ya da aynı binadaki, ya da karşı binadaki komşunuz olan biz, Allah’tan tehditler alıyoruz:

* İlla da sizi düşüneceğiz…

* İlla da dünya ve ahirette mutlu olmanız için kapınızı çalacağız!

* İlla da olası tüm tepkilerde sabredeceğiz!

* İlla da Allah’ın mesajını sizlere ulaştıracağız…

Peki neden?

Değerli kardeşim…

* Allah katında nankörlerden olmamanız için,

* Bu dünyada ona buna el açmayıp onurlu yaşamanız için,

* Adil, huzurlu ve güven içinde yaşamanız için,

* Sosyal hayatta hak hukuka riayet etmeniz için,

* Yarın kabrinizde rahat etmeniz için,

* Mahşerde rahat edip cennete girmeniz için,

* Cehenneme girmemeniz için sizlere Allah’ı mesajını ulaştırmaya çalışacağız…

Hem de Âdem aleyhisselamdan son peygambere kadarki peygamberlerin anlattığını anlatmaya çalışacağız inşallah…