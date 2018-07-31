Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Darbe teşebbüslerinin önünü almanın en kestirme yolunun güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçtiğini söyleyenler yerden göğe haklı olsalar gerek!

Kuşkusuz güçlü ekonomilerde darbeciler bu heveslerini hayata geçirme şansını bulamıyorlar.

Hâl böyle olunca da ekonomimizin üzerinde oynanmak istenen oyunlar daha bir anlam kazanıyor.

Darbe heveslilerinin amaçları belli!

Güçsüz bir ekonomi ortaya çıksın ki, onlar da darbe yapabilmek için fırsat bulsunlar.

Darbe heveslilerine bu şansı vermemenin en kestirme yolu ise kuşkusuz oyunu kurallarına göre oynamaktan geçiyor.

Piyasaları ürkütmeden, sermayeyi kaçırmadan atılacak adımlar ekonomik hayatta istikrarı ve güven ortamını sağlayacaktır.

Güçlü bir ekonomi elbette yönetimi de güçlü kılacaktır.

Güçlü yönetim ise darbecilerin korkulu rüyası olacaktır.

Çünkü güçlü yönetim millet ile el ele verip darbeye teşebbüs edenlerin üzerine gidecektir.

15 Temmuz’da bu işbirliğinin güzel bir örneği verilmiş ve darbeye teşebbüs edenler püskürtülmüştü.

Bundan sonra da birlik ve beraberlik yine devam ettirilebilir.

Ekonomi üzerinde oynanmak istenen oyunlara el birliği ile nasıl karşı çıkılmışsa kamplaştırıcı ve kutuplaştırıcı söylemlerden kaçınılarak milletçe kucaklaşmanın yolu açılabilir.

Güçlü ekonomi darbeye karşı nasıl önemli bir faktör ise milli birlik ve beraberliği sağlayacak kucaklaştırıcı söylemler de o kadar önemli birer faktördür.

15 Temmuz’da yaşadığımız darbeye teşebbüs olayının izleri hâlâ tam olarak silinebilmiş değil.

Hâlâ bu hain teşebbüse adları bir şekilde bulaşmış olanlarla ilgili operasyonlar devam ediyor.

Operasyonların devam ediyor olması da darbeye teşebbüs etme hevesinin henüz sona ermediğini gözler önüne seriyor. Kuşkusuz bu operasyonlar sırasında kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir.

Temennimiz bu halin en asgari düzeyde kalması ve insanların boş yere eziyete duçar olmamasıdır.

Belli ki karşı karşıya bulunulan tehlike henüz tam anlamı ile geçmiş değil.

Bu tehlikeyi bertaraf edebilmenin yolu güçlü bir ekonomiden geçiyor.

Güçlü bir ekonomi için de milletçe kucaklaşmayı sağlayacak söylem birliğine ihtiyaç olduğu çok açık.