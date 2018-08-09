Elbette sıfır çekecek

İyi Parti'den birkaç kişi daha ayrılmış. Bunlar da kurucu üyeler.
İyi Parti onlara iyi gelmemiş, yüzlerini güneşe dönmemişler, Meral Hanım güzel yemekler pişirmeyi ancak iktidara geldikleri takdirde vaat ettiğinden, herhalde aç kalmışlar. İyi Parti çözülüyor.
On altı yıl önce aşağı yukarı aynı oyu toplamış olan Genç Parti hiç olmazsa bir "tabela partisi" olarak varlığını sürdürmüştü, acaba İyi Parti'nin tabelası olsun kalacak mıdır?
Genç Parti hiç olmazsa arabesk konserlerinde dağıtılan pilav üstü dönere yumulan "lumpenlere" sesleniyordu, İyi Parti'nin kime seslendiği bile belli değildir.
İki amacı vardı: MHP'yi bölmek ve mümkünse Fetö sanıklarını kurtarmak...
İkisini de başaramadı.
Partisinden fazla oy toplayan bir başkan adayına karşılık partisinden az oy toplayan bir başka başkan adayı da gördük... Bunu da gördük...
Tayyip Erdoğan'a "zarar verebilmek" umuduyla başlangıçta İP'yi destekleyen muhalif basın da daha seçimden önce onu bırakıvermişti... "Bir şey çıkmayacağını" anlamıştı...
Bugün basında onu destekleyen birkaç modası geçmiş "müseccel faşist" var, o kadar.
Onlar da, bir yandan eski partileri CHP'ye kızdıklarından, öbür yandan Erdoğan'ı destekleyen Devlet Bahçeli'ye köpürdüklerinden...
Milliyetçi geçiniyorlar ama söz Amerikan emperyalizmine direnen, PKK ile savaşan Erdoğan'a gelince ne hikmetse gözleri dönüyor.
Partiden ayrılan kuruculardan biri "yerel seçimlerde sıfır çekecek" demiş...
Ya ne sanıyordunuz?
İnsanların belediye seçimlerinde İP'ye oy vermeleri için hiçbir neden yoktur.
Aslında genel seçimlerde oy vermeleri için de hiçbir neden kalmamıştır.
Şimdi bu partinin önündeki en büyük mesele, 2023 seçimlerine kadar dayanıp "hazine yardımını" kapmaktır.
Meral Hanım bunu başarabilecek midir?
İP seçimden önce mi dağılacaktır, seçimden sonra mı?
Bunların kaçta kaçı Ak Parti'ye sığınacak, kaçta kaçı MHP'ye dönebilecektir?
Bir sorumuz daha var: Ataol Behramoğlu hâlâ ortalıkta dolaşıyor mu?
Ne güzel kültür bakanı olacaktı ama halk cahil...
Behramoğlu'nun deyimiyle "pırıl pırıl, apaydınlık, samimi, bilgili, açık sözlü, zarif" bir hanımı iktidara getirmeyen cahil halk...
Herkes Köy Enstitüleri'nde okusaydı böyle mi olurdu canım?
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
- Emeklilere çifte müjde! Hazırlıklar tamamİki seri katilin korkunç iddiasıKriz derinleşiyor! 'Buğday bile almayın!Suriye'de ABD üssü karıştı!Erdoğan'dan Ordu talimatı!FETÖ'ye soğuk duş!Bir ülke daha Filistin'i tanıdı!Çifte suikastın sır perdesi aralandı!Muhalefet lideri gözaltına alındı!Ve Rusya iddiayı doğruladı!
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Elbette sıfır çekecek
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