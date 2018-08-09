Değişim kelimesi nasıl böyle farklı algılanabilir ki?

Aynı kelimeler farklı kesimlerde farklı anlamlar ifade eder. Bunun en son örneğini CHP'de görmüyor muyuz? Bu partinin her seçimden yenik çıkmasının ancak "Değişim"le sona erebileceğini ileri süren Muharrem İnce önderliğindeki muhaliflere cevap, Genel Merkez'den yine "Değişim" içerikli bir açıklamayla geldi.
Çevre değişecek
CHP'deki MYK sonrası parti sözcüsü Bülent Tezcan CHP'de yönetimin değişeceğini belirterek"Yeni çalışma döneminde yeni MYK ve yeni sözcü olacak. Genel Başkan yeni çalışmaekibini oluşturacak" dedi. Yani Kılıçdaroğlu'nun yerinde kalacağı ve ekibini değiştireceği açıklanmış oldu.
Böyle bir değişim
Parti sözcüsü Tezcan "569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değil. Genel Başkan daha önce de söylediği gibi kurultayı toplamayacak" açıklamasını da sözlerine ekledi. Görüldüğü gibi "Değişim" İnce taraftarları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun değiştirilmesi anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu içinse değişim, kendisinin genel başkanlıkta kalması ve çevresinin değiştirilmesi anlamına geliyor.
Olur böyle şeyler
Aynı kelimelerin farklı anlamlara gelmesi olayı, sade siyasette veya diplomaside görülmez. "Tek millet iki devlet" diyerek akrabalığımızı vurguladığımız Azerbaycan'da kullanılan kelimelerinTürkçe karşılıklarına baktığınız zaman, İnce ile Kılıçdaroğlu'nun aynı kelimeyi nasıl farklı anlamış olduklarına şaşırmazsınız. Birkaç örnekle bu durumu hatırlayalım:
Sümük- Bizde "Burundan gelen salgı", Azericede ise "Kemik" anlamına gelir. Mesela Azeri dilinde "Sümüklü et" "Pirzola" demektir.
Alışmak- Bizde tekrarlandığı için bir şeyi yadırgamamaktır. Azeri Türkçesinde ise kızmak, öfkelenmektir alışmak.
Kalça- Bizde vücudun bir bölümü, Azericede ise "Erkek manda yavrusu"dur.
Subay- Bizde "Rütbeli asker", Azericede ise "Bekâr" anlamına gelir
Aşçı- Bizde "Yemek pişiren" kişi, Azerice'de ise "Ham deriyi işleyen" usta anlamına gelir.
Erik- Bizde "Erik" adı verilen meyve, Azericede "Kayısı"yı ifade eder.
Pinti- Bizde "Cimri", Azericede "Pasaklı" demektir.
Bekleyelim görürüz
Muharrem İnce de, Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Türkçesi kullandıkları halde "Değişim"in onlar için farklı anlam ifade etmesi, CHP'nin Kılıçdaroğlu liderliğinde girdiği her seçimikaybettiği sürece devam edecektir. Bakalım İnce taraftarlarının tüzük kurultayı toplayarak kendi anladıkları "Değişim"i gerçekleştirme çabaları nasıl sonlanacak.
09 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Değişim kelimesi nasıl böyle farklı algılanabilir ki?
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