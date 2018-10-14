Devrim ve kalça

Engin Ardıç / Sabah

Hilal Cebeci diye bir şarkıcı varmış, bu hanım kızımız bir "klip" yapmış, ünlü "Bella Ciao" şarkısını söylüyor.

Söyler ya, şarkıcının ağzı torba değil ki büzesin. İtalyan Komünist Partisi'nden icazet mi alacaktı?

"Sosyal medyada" kıyamet kopmuş. Kimisi şiddetle karşı çıkıyor, kimisi "olabilir" diyormuş.

Tabii olabilir kardeşim.

Nathalie Cardone "El Comandante Che Guevara" şarkısını "disko" yapıp "zım çaka çaka çak" temposuyla söyleyebiliyorsa, Hilal Cebeci de Bella Ciao şarkısını istediği gibi söyler! Ona sesini çıkarmıyorsan buna da çıkarmayacaksın.

İsterseniz Enternasyonal marşını da "Yıldızların Altında"ya uydurabilirsiniz, Lenin duymaz, korkmayın.

Zaten, klipte dinledik, orkestraya katılan darbuka ve kanun da "Türk ve İtalyan halklarının devrimci dayanışmasını" pek güzel özetliyorlar...

Sonrası biraz tuhaf.

Klipte, tepeden tırnağa kızıl tulumlu, yüzleri maskeli birtakım adamlar, ellerinde makineli tüfeklerle bir yerleri basıyorlar. Nitekim Hilal Hanım da eline bir makineli geçirip onlara katılıyor. (Canım, Nathalie Cardone de kendi klibinde bir Kalaşnikov'la sağı solu taramıyor muydu?)

Lakin, adamların maskeleri biraz garip.

Şu "V for Vendetta" filmindeki Guy Fawkes maskesi gibi diyeceğim ama o da değil...

Bu maskeler düpedüz komik! "Beşuş" çehreler...

Özeleştirini yap Hilal arkadaş! Sen devrimcilerle dalga mı geçiyorsun?

Maskeli adamlar oraya buraya ateş ederlerken, Hilal kızımız da kasıktan kesilmiş de hani kenarı pıyrım pıyrım blucin şortuyla poposunu sallıyor (yakın plan.)

Önce bir aşağı bir yukarı, sonra bir sağa bir sola.

Kalça inip kalkıyor... Bayağı erotik ha...

İyi ama bunun, "bir sabah kalktım, işgalciyle karşılaştım, beni götürün partizanlar,öleceğimi hissediyorum, ölürsem beni dağda güzel bir çiçeğin gölgesine gömün, ki gelip geçenler ne güzel çiçekmiş, özgürlük için ölmüş desinler..." şeklinde giden Bella Ciao sözleriyle ne ilgisi var?

***

Sürpriz sevenler için: YouTube'a girin, önce bu klibi bir güzel seyredin.

Altında birtakım "sekmeler" var, onlara da bakın. "Bilumum" devrimci şarkılar.

Ben en çok, adının Ozan Rençber olduğunu söyleyen bir arkadaşın "Mao Zedong Marşı"na takıldım, hiç duymamıştım: "Öcü gibi korkuyorlar Mao Zedong yoldaşımdan, gün geçtikçe ürküyorlar Mao Zedong yoldaşımdan..."

Başında da bütün rakip fraksiyonlara saydırmış: "Moderen" revizyonist, Troçkist kırması, Menşevik alaşımı yeni oportünist cepheyi yerle bir edeceklermiş.

Evladım, bunu Doğu Perinçek'e söylesene, bakalım ne diyecek?

***

Nasıl yani, gezen tavuk gibi mi?



"İstanbul'da oyumuz organik."



Meral Akşener