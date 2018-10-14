Brunson’ı hukuk değil “Reel Politik' Amerika'ya gönderdi

Mehmet Barlas / Sabah

Ajan papaz Brunson'ın Türkiye macerası şimdilik bitmişe benziyor. 20 yıl bizim topraklarda ne yaptıysa yaptı, artık bütün hünerini Amerika'da gösterebilir. Bakarsınız California'nın bağımsızlığını isteyen gruplara danışmanlık yapar.



Misyonerleri öldürüyorlar

Aslında Anadolu bu Amerikalı misyonerlere 100 yılı aşkın süredir alışkın bir toprak. 2'nci Abdülhamid zamanında 1893-97 arasında İstanbul'da Amerikan elçisi olan Terell, Anadolu'ya gelen Amerikan misyonerlerini Ermenilerin ve Rumların öldürdüklerini rapor eder. ÇünküOrtodoks Rumlar ve Ermeniler, Protestan Amerikan misyonerlerinin kendilerini dinlerindenedeceğine inanmaktadırlar.



Brunson gitti ya...

İzmir'den uçup giden Brunson'a gelince... Keşke ilk sefer cezaevinden çıkartılıp ev hapsine alınan Brunson, o gün ülkesine gönderilseymiş. Böylece başta Trump ve Pence olmak üzere kendini bilmez Amerikalıların Türkiye'ye kabadayılık satmalarına gerek kalmazdı. Şimdi de "Acaba Brunson karşılığında biz ne aldık" benzeri soruların rüzgarında savrulmazdık...



Von Papen'e suikast

"Reel politik" kavramının doğrulanmasına gelince... Mesela 1942 yılında Ankara'daki Nazi Almanya'sının Büyükelçisi Von Papen ve eşi sabah saatlerinde yürüyerek Büyükelçilik binasınagitmektedirler. Bu sırada bir el silah sesi ve büyük bir patlama duyulur. Von Papen ve eşi yere düşerler ama yaralanmazlar. Silahı atan ve sonra da üzerindeki bombanın patlamasıyla parçalanan Ömer adındaki Hukuk fakültesi öğrencisi olan Üsküp'lü bir gençtir.



Hapis cezaları

Olayı bizzat Cumhurbaşkanı İsmet İnönü takip etmektedir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Abdurrahman Sayman, berber Süleyman Sav ve Sovyetler'in İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Georgi Pavlov ile Leonid Kornilov tutuklanır. 1 Nisan 1942 günü başlayan mahkeme, Aralık ayında sona erer ve iki Türk gencine 10'ar yıl, Rus gizli servis elemanıolduğu ileri sürülen iki isme de 16 yıl hapis cezası verilir.



Sovyetler'e verilirler

Sonra 2'nci Dünya Savaşı Nazi Almanya'sının yenilgisi ve Sovyetler Birliği'nin zaferi ile sona erer. Rus mahkumlar da üç yıl hapis yattıktan sonra, savaş bitiminde Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilân etmesinden sonra serbest bırakılırlar ve ülkelerine dönerler.



Anarşist ajan Jorris

2'nci Abdülhamid'e 1905'in 21 Temmuz günü Yıldız'da bombalı suikast düzenleyenlerin başında Belçikalı ünlü anarşist Edvard Jorris vardı. Abdülhamid, Edvard Jorris'i bağışlamış, ayrıca kendisine 500 altın vermişti. Jorris, daha sonraları Avrupa'da Abdülhamid'in bir ajanı olarak çalışmış, saraya önemli raporlar göndermiş.

Yani Brunson'ın Amerika'ya verilmesi benzeri olaylar ne ilktir ne de son olacaktır. Keşke ajan Brunson da anarşist Jorris gibi, Beyaz Saray'dan bize raporlar yazıp gönderse.