14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Altını çizdiğim satırlar

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Haşmet Babaoğlu

Kabul etmek, her zaman doğru bulmak değildir. (TARIK BUĞRA / Küçük Ağa)

***
Çocuklarda "tatlı" bulduğumuz şeyler umudu, güveni, kendiliğindenliği, hayreti ve basitliği sergilemeleridir. Çocuğun tatlılığı bize olgunluk yolunda ne çok şeyden fedakarlık etmek zorunda kaldığımızı anımsatır. Tatlılık, benliğimizin hayati bir parçasıdırsürgündeki parçası. (ALAIN DE BOTTON / Aşk Dersleri)
***
Nedir bu insanların içten içe çürüyüşü, bu çamur, bu fırtına... Bu kirin, temizliği bir daha getirmemek üzere yaralaması niçin? (MEHMET RAUF / Eylül)
***
Kentin karmakarışık yollarında üç saat süren sürükleniş, tıkanan trafik, arızalanan arabalar, kazalar. Sıcaktan sersemlemiş halde, sabırsızlanarak... Bütün bunlar, iş yerime, beni delirten yere ulaşmak istediğim için. İşte bu sırada anladım ki, kentli birey böyle bir ortamda kendisinden çok daha güçlü bir sistem tarafından varlığından kopartılmıştı. Sistem ondan bir nesne olmasını dahi değil, sadece körleşmiş bir parçacık istiyordu (...) Çölde, bin kilometre karelik bir alanda araba sürmek istiyorum; sahip olabileceğimiz tek özgürlük bu. (J. BAUDRILLARD / Cool Memories)
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Özgürlük bir panzer gibi ruhumu eziyor. (THOMAS BERNHARD / Sarsıntı)
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Kimsenin kuklası olmayacağım, özellikle de kendimin. (DOUGLAS ADAMS / Evrenin Sonundaki Restoran)
***
Justine'nin budalalıkları olmadığını kim söyleyebilir? Hazlara tapma, gösteriş merakı, değersiz insanların övgülerine önem verme, kendini beğenmişlik. Bütün bu zararlı otları sulayıp yeşerten şey paradır. (LAWRENCE DURRELL / Justine)
***
Pipomu doldurdum; düşüne düşüne... Yaktım, çektim, üfledim; düşüne düşüne... Kalktım pencereye yaklaştım, yağmuru seyre daldım; hep düşüne düşüne... Meğerse ne hiçten, ne lüzumsuz şeyler de düşünülürmüş) (REFİK HALİD KARAY / Tanıdıklarım)
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Öyle sanıyorum ki, su olmadan yüzmeyi denedim. (JULIO CORTAZAR / Ayak İzlerinde Adımlar)
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Kedisini düşündükçe üzülüyordu, ya başına bir şey gelirse diye kaygılanıyordu. Oysa kediler başlarının çaresine bakabilir, hayatta kalabilirler. Dünya ne zamandır asıl insanlar için tehlikeli bir yer. (BARIŞ BIÇAKÇI / Seyrek Yağmur)

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