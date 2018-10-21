Yunanistan ve İsrail Akdeniz’de ne peşindeler?

Yiğit Bulut / Star

Cuma günü Enerji Bakanımızın açıklamasını mutlaka gördünüz. Akdeniz’de görev yapan arama-sondaj gemilerimizin engellenemeyeceğini çok net açıkladı ve görevin ne pahasına olursa olsun devam edeceğini de vurguladı. Kamuoyu yoğunluğundan bu detaylar gözden kaçmış olabilir fakat bana göre gelişen çok önemli bir durumun ilk cümleleriydi.

Sevgili dostlar, Yunanistan-Rum kesimi ve İsrail arkalarına “abilerini” de aldıklarını düşünerek Akdeniz’de “kirli bir yeni oyun” peşindeler. Hatta o kadar sırtları sıvazlanmış ve şımartılmışlar ki; yunan savaş gemileri sivil gemimize “çarpma manevrası” yapma denemelerine girişiyorlar. TABİ YAPAMIYORLAR… Peki sonra ne oluyor? İsrail heronları uyurken, Türk donanmasına bağlı gemiler bölgeye intikal ediyor ve sabah kalktıklarında Barbaros’un adını taşıyan sivil gemimizin Türk Donanması tarafından çepeçevre korumaya alındığını görüyorlar…

“Sonra ne oluyor” demezsiniz ama ben yazayım, hatta sorayım; sizce tam kapasite yüklü Türk savaş gemilerini gören bir yunan savaş gemisi bölgeye yaklaşabilir mi? İsterse buyursun! Sonrasında işi İsrail’den ortak kullanım anlaşması ile aldıkları heronlara devredip uzaktan bakıp dövünüyorlar.

Sevgili dostlarım, hatırlarsanız geçmişte İsrail ile benzer gerilimler yaşanmış ve Türk donanması tam yüklü olarak Akdeniz’e açılmıştı. O dönemi anlatan yazı ve videolarımı bulabilirsiniz. Şimdi durum henüz o seviyede değil ama Yunanlılar ile İsrail, Rum kesimi algılaması üstünden yeni bir KİRLİ OYUN peşindeler… Yunanistan, Emperyalist Düzen tarafından IMF görünümü altında “gasp” edilirken, Türkiye’de en çok ben bağırdım. Yunanistan’a oynanan oyunu anlatmaya çalıştım. Şimdi aynı Yunanistan, yanına “çocukları katledenleri” de alarak YİNE EMPERYALİST DÜZEN’e alet olma yolunda ilerliyor.

Sonuç: Gönül ister ki; Yunanistan ile Türkiye bölgede “en iyi dost, iyi komşu” olsunlar ama olmuyor… Bizden dolayı değil hep onlardan dolayı olmuyor… 100 sene önce İngilizler tarafından Anadolu’ya sürüldüler kullanıldılar, şimdi yine EMPERYALİSTLER tarafından sahaya sürülmek üzereler… Durum bu sefer çok farklı, Türkiye 100 sene öncesinde değil… Savunma Endüstrisi ve ordusu dünyanın en güçlü 10 ordusundan biri olan, Operasyon kabiliyeti ve savaşma tecrübesi ilk 3’e giren bir Türkiye var… Uluslararası yayınlara göre bile Türkiye’nin Akdeniz’deki duruş-vuruş ve operasyon gücü Yunanistan’ın 3 katı büyüklüğünde…

Son söz: Umarım Yunanistan bu kirli oyuna girmez, alet olmaz, kendini kullandırmaz… Türk gemilerine fiziki taciz sonucu Türkiye ile gireceği bir sıcak çatışma Yunanistan için askeri açıdan felaketle biter ve her alanda çok olumsuz sonuçları tetikleyebilir… UMARIM AKIL KAZANIR, dostluk kazanır, bölge gelişir…