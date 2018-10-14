14 Ekim 2018 Pazar2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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AB için halk karar vermeli… Karar vermeliyiz!

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Yiğit Bulut

Sayın Cumhurbaşkanımız bir süre önce çok net ifade etti ve oyalanmaya daha fazla vakit kaybetmeye gerek olmadığının altını çizdi, “SON SÖZÜ HALK SÖYLEYECEK” vurgusu yaptı… 

Peki bizi yıllardır oyalayan, sanal bir üyelik süreci içinde bunaltan AB’nin bugün durumu nasıl? 

Bazı Avrupalı düşünce kuruluşlarının sıkça yazmaya başladığı gibi “AB BİTTİ Mİ” gerçekten! 

Avrupa’da birçok akademisyen, siyasetçi ve milyonlarca AB vatandaşı “ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ BİTTİ” demeye hatta yüksek sesle söylemeye başladılar... Benim için sürpriz değil, AB’nin “en güçlü” döneminde “AB çökecek” tezimi açıkça her zaman savundum, yazılarım, konuşmalarım arşivlerde duruyor... Türkiye’nin AB üyeliği de başka bir tartışma konusu olmakla birlikte BU YALANIN da bitmesi an meselesi... 

Sevgili dostlar, Sayın Cumhurbaşkanımız yine bir konuşmasında çok net ifade etti; “...AB’nin tavrı, Türkiye’ye verdiği sözü tutmak istemediğinin tavrıdır. Kendileri bilirler. Türkiye AB ile ilişkilerinde hep veren taraf, hep sözünü tutan taraf olmuştur. Ülkemizin 53 yıl kapıda bekletilmesi bizimle ilgili görüşünü göstermiştir. AB, Türkiye’yi tam üye yapacaksa hiçbir engel bulunmuyor, biz hazırız. Artık bu oyunun da sonuna geldik, bunu bilmeleri lazım. Lafı dolandırmanın, diplomatik cambazlık yapmanın gereği yok. AB kendi günahlarını bizim üzerimize yıkmaya çalışmasın...”

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesinde ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... VE EN ÖNEMLİSİ BU KONUDA KARARI YAPILACAK BİR REFERANDUM İLE HALKIN YANİ BİZLERİN VERMESİ… SANAL BİR ÜYELİK YOLUNDA, AYNI GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİNDE ŞİRKETLERİMİZ SERBEST DOLAŞAMAZKEN BU HAKSIZLIĞA DAHA NE KADAR SABREDECEĞİZ? 

Sonuç: TÜRK MİLLETİ ARTIK BU KONUDA KARAR VERME NOKTASINA GELMİŞTİR! KARAR VERMEK ZORUNDAYIZ! Türkiye’nin büyük potansiyelini, “sürekli oyun içinde oyun oynayan” AB’den kendini acilen kurtararak” değerlendirmesinde büyük yarar var... 

YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE YOLUMUZ AÇIK... 

BAŞTA EKONOMİ OLMAK ÜZERE ÜZERİMİZE GELDİKLERİ HER ALANDA SIKINTILARIMIZI ÇOK KISA SÜREDE AŞACAĞIZ… 

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