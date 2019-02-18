İşleri yalan ve talan

Mahmut Toptaş / Milli Gazete

Dünkü gazete haberlerine göre Amerika’da 78 yaşında Samuel Little adında bir katil, 1970-2005 yılları arasında, 35 yılda, tam doksan kadın öldürerek, Amerika’nın rekorunu kırdığı ve üç defa müebbet hapis cezası aldığı haberi vardı.

1970’den 2005’e kadar tam 90 kadını öldürüyor. Dünyanın en üstün teknolojisine sahip, en eğitimli FB ajanları adamı yakalayamıyor. O kadar eğitimliler ki etkisi altındaki ülkelerin polis şefleri, terfi etmeden önce Amerika’ya giderler ve birkaç ay eğitim aldıktan sonra terfilerini alırlar. Kuruluş tarihi olan 4 Temmuz 1776’dan beri 243 yıllık devlet hayatında öldürdüğü insan sayısı neredeyse dünya nüfusunun yarısına denk gelecek sayıda. 243 yılda bireysel katillerin hepsinin öldürdüğü insan sayısı toplansa yalnız Bush oğlu Bush’un zamanında öldürülenlere denk gelemez.

Kuruluş tarihinden önceki zamanlarda Avrupa ve İngiltere’den gelen kanun kaçaklarının öldürdüğü Kızılderili sayısı konusunda fazla bilgimiz yok ama İspanyol asıllı papaz Bartolome’de las Casas’ın yazdığı “Kızıl derililer nasıl yok edildi” adı altında Türkçe’ ye çevrilen, Şule Yayınları’ndan çıkan kitaba göre öldürdüğü Kızılderili sayısı 25 milyonmuş.

Bu 25 milyonu o günlerin dünya nüfusuyla kıyaslayarak değerlendiriniz. Meksika’da son yüz yıl içinde her evden en az bir kişi, ya Amerika devleti tarafından öldürülmüş veya sakat bırakılmıştır. Güney Amerika’da her devlete bir şekilde zarar vermiştir.

Bugünlerde de çıkarlarına hizmet etmeyen, seçimle devlet başkanlığını kazanan Venezüella devletini tehdit için sınıra asker yığıyor. Kore’yi, Vietnam’ı, Irak’ı, Suriye’yi bilmeyenimiz kalmadı.

Yalanlarına gelince, yalnız Amerikan askerlerinin, Münbiç’ten çekilmesi konusunda Başkan Trump’un, dışişleri bakanının, CIA başkanının, danışmanın Türkiye’de söylediğiyle Amerika’ya varınca söylediklerini alt alta yazıverin yeterli. Ekonomi yazarlarına göre Amerika’nın borcu trilyonlarca dolarmış, neredeyse batıyormuş.

Peki, Uluslararası Mahkeme’ye elinde çek veya senetle müracaat eden tek devlet var mı?

Veya borcunu resmi yoldan hatırlatan var mı? Veya etkili yetkili bir devlet başkanının biri, herhangi bir toplantıda, “Amerika’dan alacaklarımız var ama ödemiyor” diyen biri var mı?

Adam, geliyor, kazdırıyor, ürettiriyor, alıyor karşılığını da vermiyor. Bizler de, “Ne medeni ülke yaaa” derken ağzımız açık kalıyor. Size bir soru: Nüfusuyla orantılı olarak dünyanın en zengin ülkesi hangisidir? Bir soru daha: Dünyanın en küçük ülkesi hangisidir? İtalya’nın başkenti Roma’nın içinde 44 dönümlük/hektarlık toprağı, 500 (beş yüz) nüfusu olan, tahvil ve faize verilen 500 milyar Euro’su olan ve kişi başına bir milyar Euro düşen bir Vatikan şehir devletinin başı papadır. 11 Şubat 1929 İtalya ile yaptığı Lateran anlaşmasıyla devlet olmuştur. Zenginliği yalnız bu paralar değildir.

Katoliklerin yaşadığı ülkelerdeki taşınmaz emlak bu paraya dâhil değildir ki bu emlak ile birkaç ülkenin önüne geçebilecek toprağı da var demektir. 45 dönümlük toprağın hepsi altın olsa 500 milyar Euro etmez. Faizciliğin dışında ticaret ve sanayi işiyle de uğraşmıyor. Şimdi sıkı durun. Dünyadaki bütün Müslümanların içinde çürük elma gibi olan, din istismarı yapan, din ticareti eden, insanları Allah’la aldatan insanlar var mı? Eeh var.

Oranlar çok önemlidir. Güzellikte, sanatta, ticarette, siyasette, kamuoyu yoklamalarda, hayatın her safhasında oran önemlidir. Yüz yıldır, İslam’dan uzak tutulmak için Kur’an’la alakasını kesmek için yazısı değiştirilen, yasak kanunlar çıkarılan bu seksen iki milyon nüfusun içinde hâlâ dinini bilen değil, dinini sevenlerin içinde dürüst insan sayısı yüzde doksanın üzerinde iken, din düşmanlığı yapanların içinde dürüst insan sayısı yüzde onu geçemediği gibi oranlar önemlidir. İki milyar Müslüman’ın içindeki yüzde onluk istismarcının topladığı para ve emlak sayısı 500 kardinal ve papanın topladığına denk değildir.

Din istismarı yeni değildir. Rabbimiz, istismarcı papazları ve hahamları kötü örnek olarak haber verirken bütün Müslümanları da uyarır: “Ey iman edenler, şüphesiz hahamlardan ve papazlardan birçoğu batıl yol¬lardan insanların mallarını yerler ve Allah yolun¬dan alıko¬yarlar. Al¬tın ve gümüşü toplayıp da, Allah yolunda da¬ğıtma¬yan¬lara acıklı azabı müj¬dele.” (Tevbe süresi ayet 9/34) “Bütün Müslümanları uyarır” diyorum çünkü her Müslüman kadın ve erkek, dininin adamıdır.