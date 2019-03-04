Mahmut Toptaş / Milli Gazete

Başlık, benim sözüm değildir. Atalarımız da, “Her işin başı doğruluk” demişse onlar da bu atasözünü herhalde ayetten almışlar.

Rabbimiz, bütün iman edenlere hitaben: “Ey iman edenler, Allah’tan sakının ve sadıklarla beraber olun” buyurur. (Tevbe süresi ayet 9/119).

Sevgili Peygamberimiz de, doğru olmanın bize ne getireceğini haber verir: “Doğruluk, iyiliğe götürür. İyilik, cennete götürür. Kişi doğrulukta devam ederse ‘Sıddık’lardan olur. Yalan ise facirliğe/hayâsızlığa götürür, hayâsızlık ise cehenneme götürür. Kişi yalancılıkta devam ederse, Allah katında ‘Yalancılar’ diye yazılır” buyurmuş. (Buhari, Sahih, K. Edeb, bab 69, Müslim, Sahih, K. El-Birr, bab 28).

“Doğrularla beraber olunuz” emri geldiğinde ashabı kiram hemen Sevgili Peygamberimizle beraberliğin emredildiğini anlamışlar. Ondan sonra Hazreti Ebubekir’le beraber olmayı anlamışlar. Sonra sırayla Hazreti Ömer, Osman, Ali ile beraber olmayı anlamışlar. (Allah hepsinden razı olsun.)

Günümüzde ise Allah’ın gösterdiği Sırat-ı Müstekıym’de, Sevgili Peygamberimizi örnek alarak yürüyen Müslümanlarla beraber olmaya dikkat edeceğiz. Ashabı kiramdan bu güne kadar bütün dünya Müslümanları çokça okudukları bir duada iyi insanlar arasında yaşayıp iyi insanlar arasında ölmeyi Rabbimizden isterler: “193-Ey Rabbimiz, gerçekten biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran çağırıcıyı işittik ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle beraber öldür.” (Al-i İmran süresi ayet 3/193).

Toplumun topyekûn doğru, iyi insanlardan meydana gelmesi için Kur’an’a kulak vermemize dikkatimiz çekiliyor.

Bu emredilen doğruluk bizi birr/iyiliğe götürür. O iyiliğe sahip olanların özelliklerini de Rabbimiz şöyle haber verir: “Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. İyilik ancak Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, nebilere iman eden, malı O’nun sevgisiyle (çok sevdiği malından) yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelerin hürriyetine kavuşması için veren, namaz kılan, zekât veren, söz verdiklerinde sözlerini yerine getiren, zor ve dar zamanlarda ve savaş anında sabredenler(in yaptığı)’dir. İşte doğru olanlar onlardır. Ve işte Allah’tan sakınan da onlardır.” (Bakara süresi ayet 2/117).

İnsanların hepsinin doğru ve iyi olması için çalışmak gerekir. Küllükte üzerinize gül yağı sürmenizin faydası fazla olmaz.

Çevreniz gül gibi olursa güzel kokular daha etkili olur. Ağzınızdan sarımsak kokusu gelirken arkadaşlarınıza gül yağı sürmeniz de iyi olmaz. Onun için Rabbimiz Müslümanları şöyle uyarır: “Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Hâlbuki kitap da okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?” (Bakara süresi ayet 2/44).

Toplum, iyi insanlardan meydana gelirse ne olacağını da haber verir Rabbimiz: “Şüphesiz iyiler nimetler içindedirler.” Şüphesiz kötüler de cehıym’dedir.” (İnfitar süresi ayet 82/13).

Bu iki ayette geçen naim ve cehıym kelimeleri hem bu dünyamızı hem ahiretimizi bildirir. İyilerin hâkim olduğu ki -iyilerin kimler olduğunu ve özelliklerini geçen ayette okudunuz- iyilerin hâkim olduğu yerlerde nimetlerin de bol olacağını, yardımlaşmaların bulunacağını, adalet, sadakat ve emanetin korunacağını haber verdikten sonra kötülerin “cehım”de olduğunu haber verir.

“Cehıym” ise kor ateş, alevi gökleri tutan ateş, cayır cayır yanan ateş manalarına gelir.

Kötülerin hüküm sürdüğü bu dünyada şu anda dünyanın her tarafında gökyüzünden yeryüzüne her türlü ateşli, zehirli silahlar kusmaya devam ediyor.

Herkes canından, malından güven içinde değiller.

Bir de ahirette iyilerin cennette, kötülerin cehennemde olacağını haber verir.

Bu dünya geçici amma ahiret sonsuzdur.

İki dünyamızın güzel olması için doğrularla beraber olmaya çalışalım.