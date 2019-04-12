Çoğunluğun despotluğu

Mahmut Toptaş / Milli Gazete

Yunan mitolojisinde yalnız kadınlardan meydana gelen Amazonlar devletinin sınırları içine gizlice kaçak yoldan komşu devlet olan Gargarlardan bir erkek girer.

Amazon kadınlar bu erkeği yakalarlar. Hâkim huzuruna çıkarırlar. Hâkim bu erkeğin cezasını kadınların oyuna sunar.

Oylama yüzde yüz idamına karar verir. Adama son isteği sorulur. Adam, “İçinizden en çirkininiz beni assın” der.

İçlerinden en çirkin biri çıkmadığı için sınır dışı edilir.

Ünlü İtalyan bilgini Galile (1564-1642), “Dünya dönüyor” dediği için Engizisyon mahkemesinde yargılanırken halk da mahkeme önünde Galile aleyhine bağırır.

İkinci Dünya Harbi’nde Almanların hepsi Yahudilerin tamamının yok edilmesini istiyordu.

Okula öğretmen atarken, otobüse şoför bulurken oylama yapmıyoruz.

Bir gün oylamaya da gidilebilir. Okul aile birliği ve idare, öğretmenlik diploması olanlar arasında seçim yapabilirler. Ama çok oy aldı diye okuma yazma bilmeyeni öğretmen olarak seçmezler.

Nemrut yönetiminde bütün bir toplum Hz. İbrahim’in ateşe atılmasını onaylamış, hatta Hz. İbrahim’in babası Azer de, “Evet ateşe atılsın” yönünde görüş bildirmişti.

Rabbimiz, Sevgili Peygamberimizin şahsında bizi uyarıyor:

“Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyar­san, seni Allah­‘ın yolun­dan sapı­tırlar. Onlar ancak zanna uyarlar. Onlar ancak yalan söylerler” (En’am süresi ayet 6/116).

Suyun H2 O’dan meydana gelip gelmediğini, “Halka soralım, referandum yapalım” demediğimiz gibi Rabbimizin bize bildirdiği doğrular ve yanlışlarda tabiat kanunları gibi kesinlik kazandığından oylamaya gidilmez.

“Allah bir midir, üç müdür?” diye bir oylama yapılsa Hıristiyan ülkelerde biz kaybederiz.

“Fuhuş yasaklanmalı mı, serbest mi edilmeli?” diye oylama yapılsa batı ülkelerinde kaybederiz demeyeyim zaten kaybetmişiz. Çünkü fuhşu yapanlar kanunla korunur hale gelmiştir.

Biz Rabbimizin yasakladığı, günah dediği şeyleri açıkta ve gizlide her hâl ve durumda yapmayacağız. (En’am 120)

Çoğunluk şarabı, viskiyi içermiş, haramı yermiş, köşeyi dönermiş, fuhuş yaparmış, çete kurarmış, hazineyi soyarmış, soyunurmuş beni ilgilendirir.

Tek başımıza da olsak Sevgili Peygamberimiz gibi çoğunluğun karşısına geçip yolun yanlış olduğunu, bu yolun cehenneme çıktığını ve yaptıklarının karşılığını çok kötü bir şekilde göreceklerini söylemek, uyarmak, uyandırmak görevimiz.

Çoğunluğun despotluğuna “Dur” demek görevimiz ama günümüzde bu despotluğu azınlıklar yapıyor.