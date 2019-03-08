Tanzim satış işe yaradı mı?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Fiyat artışlarının önüne geçebilmek için iktidar tarafından başlatılan “tanzim satışlar” işe yaradı mı yaramadı mı?

Bu konuda farklı görüşler var!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a göre “tanzim satışlar” işe yaramış ve enflasyon bu nedenle düşmüş!

Enflasyonun düştüğü yolundaki iddia da aslında çok su götürecek bir iddia olmaktan öteye anlam taşımıyor! Zira ortaya çıkan rakam beklentinin altında olduğu için “enflasyon düştü” deniliyor.

Yani ekonomiyi yönlendirenler daha yüksek enflasyon beklerken daha azı ile karşılaşınca enflasyonun düştüğü söyleniyor.

Bir de “enflasyon oranı yüzde 20’nin altına düştü” diye düğün bayram edip bunu iktidarın başarısı olarak göstermeye gayret edenler var.

Bu taife “enflasyon yüzde 20’nin altında düştü” diye düğün bayram ederken enflasyonun o rakamlara “kimin devr-i iktidarında” ulaştığını akıllarının kenarından bile geçirmiyor olmalılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak enflasyondaki düşüşü tanzim satışlara bağlarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan pek aynı şeyleri söylemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerinde hâlâ tanzim satışların işe yaramadığı gibi bir hava esiyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlere Mart sonuna kadar süre tanıyarak fiyatların istedikleri seviyeye gelmemesi halinde tanzim satışları 81 vilayete yayacaklarını söylüyor.

Tanzim satışlar iddia edildiği gibi işe yaramış olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle konuşur muydu? Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tanzim satışlar konusunda hemfikir değiller.

Başka bir ifade ile söylersek kayınpeder ile damat aynı şeyi düşünmüyor ya da söylemiyorlar! Söylemlerinin birbirleri ile çok daha uyumlu olmasını beklerdik ama böyle bir uyuma tanıklık edemiyoruz.

Bu nedenle “tanzim satışlardan” istedikleri sonucu alamadıklarını düşünüyoruz.

Peki, Ankara ve İstanbul’da başlattıkları “tanzim satışlarda” umduklarını bulamayanlar bu işi 81 vilayete yayınca arzuladıkları sonucu elde edebilecekler mi?

Dileriz tanzim satışlar ile istedikleri fiyat istikrarını yakalarlar ama ekonomiye aklı erenler tanzim satışlar ile sonuç alınmasının kolay olmayacağını ifade ediyorlar. Çünkü tanzim satışlar beraberinde yeni sorunlar getiriyor. Ve sokaklar kuyruklardan geçilmiyor.

Bir iki vilayetteki kuyrukları yurt geneline yaymak iktidar açısından başarı sayılabilir mi?

Sanırız bu konu üzerinde öncelikle düşünmek lazım. Biraz düşünmek, biraz kafa yormak ve sonra karar vermek şart gibi görünüyor!