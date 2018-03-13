Kalecilerin marifeti!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Futbolda tabii ki kalecilerin yeri bambaşkadır. Bir takım bütün müsabaka boyunca tonla gol kaçırır, ama kaleye gelen tek gol olur ve maçın kabahatlisi de golleri kaçıranlar değil kalecidir. İşte bu adeta kural haline gelmiş oluşumdan dolayı da büyük takımların kalecilerinin büyük olması kaçınılmazdır. Yoksa bizde ne oyuncular var deyip kaleciyi es geçerseniz başınıza ummadığınız yenilgiler gelir.

Şimdi önce Malatya’dan başlayalım. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, maç golsüz sürerken üç adet gol olabilecek üç net topu çıkardı. Bu, takımı için büyük bir moral kaynağı olduğu gibi rakibin de saha içi planladığı oyunu kırdı. Devamla Malatyaspor kalecisi topu ancak o kadar çelebildiği için Neustatter golü yaptı. Sonrasında da maç Malatyaspor’un boşuna gayretleri, Fenerbahçe’nin de işi idare etmesiyle sürdü ve son olarak da sahanın en kötüsü Guiliano’nun kafa golüyle bitti.

Sonra da Galatasaray kalecisi Muslera, daha dakika yeni dolmuşken yediği golden sonra karşı karşıya kaldığı Konyaspor forvetlerin üç mutlak gollük atağını keserek takımının maça tutunmasını sağladı. Rakibin atak sayısında neme lazım anlayışı ile azalma meydana geldi. Tabii ki Galatasaray skor sadece 1-0’da kaldığından maçın üstüne yattı ve tek kaleye döndürdüğü maçı Sinan ve Gomis’in marifetleri ile kazandı. Ama başrol Muslera’nın idi.

Teknik analiz üzerinde fazlaca durmayacağım. Fenerbahçe de, Galatasaray da sahaya günümüz için en doğru onbirleriyle çıktılar. Fenerbahçe’de Atııf’ın takımda oluşu, Şener’in İsla palavrasını yiyişi, tabii ki Volkan’ın kalede oluşu ön plandaydı. Galatasaray da kime sorsanız aynı onbiri söyleyecektir kuralını çiğnemeden çıktı sahaya... Sinan’ın Donk’un yerine girişi tam anlamıyla bir Terim riski idi. Sonra mı? Ahmet’in oyuna alınıp, Maicon’un ikinci santrfor olarak Gomls’in yanına sürülüşü de tam anlamıyla bir Terim buluşu idi.

Şimdi bu iki takım Pazar günü hayati bir maça çıkacaklar. Bu oyunda da kaleciler büyük rol oynayacaklardır hiç kuşkusuz... Ya diğerleri? Şimdiden ince hesaba yatmışlardır bile teknik direktörler...