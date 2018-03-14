'Dikenli Sinsiler' için yolun sonu!

Yiğit Bulut / Star

Aramızda çok akıllılar var! Sürekli “ikili oynayıp” yakalanınca “aptala yatıyorlar”!

Kimler mi?

Birlikte inceleyelim…

Sevgili dostlar, birileri yabancı TV’lerde çıkıp ülkesi aleyhine “kara propaganda “ yapıyor… Gözden kaçırdık mı! ASLA!

Birileri ısrarla varlıklarını yurtdışına taşımaya devam ederken, sistematik olarak da “milliyiz” mesajı vermeye çalışıyor! YEDİK Mİ? ASLA!

Birileri inatla devam ediyor; “büyüme % 4-5’i geçemez, 2018’de ekonomi yavaşlar”…BİRİLERİ ORTALARDA SÜT DÖKMÜŞ KEDİ GİBİ GEZİP, KAPALI KAPILAR ARDINDA CUMHURBAŞKANIMIZIN “FAİZ” SÖYLEMİNİ ELEŞTİRİYOR!

Sevgili dostlar, bu arkadaşlar HALA ONLARI KEŞFETMEDİK SANIYORLAR! ETTİK Mİ? ÇOK UZUN SÜREDİR!

Bunları söyleyenler “muhalefet” tarafında falan da değil, YANIMIZDA DURMAKTA ISRAR EDİP, her alanda ARKADAN VURMAK İÇİN FIRSAT BEKLEYENLER TOPLULUĞUNUN ÜYELERİ… “BİRİLERİ”! ONLARIN CİĞERLERİNİ BİLİYORUZ!

Sevgili dostlarım, Cumhurbaşkanımızın bir süre önce söylediği şu cümleler ile tarif ettiği kişiler ve bağlantıları; “husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın da bir kısmı nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun”…

Sevgili dostlar, bunların kim oldukları aslında “KİMSE OLAMADIKLARI” GÜN KADAR AŞİKAR, bu “kişilerden” daha doğrusu “kişiliksizlerden” her alanda, her makamda olabilir. AMA GELDİĞİMİZ NOKTADA BUNLAR İÇİN “DEŞİFRE” OLMA zamanı VE SİNSİLER için “YOLUN SONU” GÖRÜNDÜ! MİLLET GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRDÜ, GÖRECEK!

Bu adamlar yeni de ortaya çıkmadı. 16 Nisan’da da “EVET” demediler DAHA DA İLERİ TAŞIYAYIM; bence “15 Temmuz çıkışları da” İÇTEN VE GERÇEK değildi! BAŞKA BİR AJANDALARI VARDI! MİLLET AJANDALARINI ONLARA YEDİRDİ!

Sevgili dostlar, bundan aylar yukarıdaki başlıkla bir yazı kaleme almış ve BÜYÜMENİN HIZLANACAĞINI analiz etmiştik… Büyüme daha da düşer diyenler TV ekranlarını kapladılar ve “Büyüyemeyiz” korosu açığa çıktı! BU KORONUN SOLİSTLERİNİN BAZILARI HALA çeşitli alanlarda GÖREVDE BİLE OLABİLİR!

Sonuç: Yeni bir büyüme dalgası ortaya çıkıyor ve bu dalga her değeri önümüzdeki 10-13 yıl içinde 3 katına taşıyacak. Bu dalgaya katılanlar aynı oranda büyürken, kaçanlar VE “SİNSİCE MİLLET TÖKEZLESİN” diye bekleyenler YENİ TÜRKİYE’nin büyük fırsatlarından uzak kalacak ve ülkelerine sırt dönmelerini tarih yazacak! 2018-2019 DÖNEMİ “DİKENLİ SİNSİLER” için son viraj olacak!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE!