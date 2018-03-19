Trump’ın yakın çevresindeki Türkler!! (3)

Aziz Üstel / Star

Amerika’nın dört bir yanındaki Türk-Amerikan Dernekleri’nin çatı örgütü ATAA’nın eski başkanı ve Türk-Amerikan toplumunun başta Ermeni sorunu olmak üzere, siyasi ve toplumsal konularda en donanımlı kişisi olarak bilinen Ergün Kırklıovalı, Turkishny Haber Portalıyla bir söyleşi yaparak Trumpdöneminin bundan sonrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Karşılıklı olarak maliyeti yüksek hatalar yapmamak için Donald Trump’ı iyi okumak gerek. Diplomat değil; onunla iş tutarken diplomasinin kurallarına ve yerleşik geleneklerine pek fazla güvenmemek şart. Diplomat olmadığı gibi siyasetçi de değil. Kısacası Trump bir işadamıdır. Yaşamı boyunca hep pazarlık yapmıştır...Yani aceleci, tatlı-sert pek de zarif olmayan bir üslup egemen olacaktır Beyaz Saray’a.”

Trump’ın Ermeni sorununa yaklaşımı da oldukça ilginç. ABD’nin yeni başkanı ne 24 Nisan’ı biliyor ne de ilgi duyuyor, Kırklıovalı’yagöre. Ermeni,üzülürmüş, Türklerkırılırmışgibi düşüncelerTrump’ın umurunda bile değil:

“Yakın çalışma arkadaşları arasında ABD Kongresi Türk-Amerikan Dostluk Gurubu’ndan en az beş kişi var. Trump bunları kendi seçti ve çok güveniyor. Bu kişiler Trump’ı, soykırım gibi bir sözcüğü ağzına almaması konusunda eğiteceklerdir...Ayrıca Amerikan medyasında Ermeni konularıyla ilgili bir bıkkınlık var. Sözde soykırımın 100. yılı ilan edilen 2015 yılında, Ermenilerle ilgili tam 5 bin haber çıkmış medyada, bu yılsa (2017) bu sayı bine düştü...Bu gün Amerika’da konu sözde soykırım olmasa bile Türkler bir bayram kutlasa, bir kültürel etkinlik yapsa, Ermeni çeteler gelip bu insanların ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlere kalkışıyor. Üniversitelerde bu durum çok daha vahim..”

Ermeni diasporası AİHM kararlarından çok etkilendi. Aklı başında Ermeniler soykırım yalanının tutmadığını anladıysa da, kimi taş kafalılar, palavraların tarihin akışını tersine çevirmeye yetmediğini hala kabul edemiyor. Ne yazık ki, Ermeni kimliği Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş ve bunda bir değişiklik yok!

“ASALA şu an ‘uyuyan hücreler’ olarak varlığını sürdürüyor. Uyanık olmak ve tedbiri elden bırakmamak şart... Kongredeki Türk-Amerikan Dostluk Gurubu hem Yunan hem de Ermeni gurupları sollayarak İsrail’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Bu Ermeni iddialarını yavaş yavaş yok etmek konusunda çok önemli bir gelişme..”

Ortadoğu’yu bildiğini, hatta anladığını sanan bazı askerlerle diplomatlar, zücaciyesi dükkanına salınmış bir fil örneği ortalığı kırıp dökmeye devam ediyor. Bu da, doğal olarak, Türkiye, Rusya ve İran’ı bir araya getiriyor...